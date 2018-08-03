Официальная презентация Honor 10 в Индонезии

ДЖАКАРТА (JAKARTA), Индонезия , 3 августа 2018 г. /PRNewswire/ — Ведущий электронный бренд смартофонов Honor официально представил свою флагманскую модель на 2018 год — Honor 10, — в ходе презентации в индонезийской Джакарте, на которой присутствовали 250 представителей СМИ, партнеров и поклонников торговой марки. Новинка претворяет в жизнь концепцию «красота в ИИ » — настоящую революцию в области фотографирования с помощью смартфонов. Кроме того, новый флагман представляет миру три абсолютно инновационных и передовых технологии.

Первая — это современная технология ИИ 2.0, применяемая, главным образом, к оснащенной двумя линзами камере смартфона. Вторая — это инновационный дизайн Honor 10 CMF [1], задняя поверхность из 3D-стекла с потрясающим оптическим нанопокрытием из 15 слоев сверкающей краски, созданная Парижским центром эстетики. И, наконец, третья — это GPU Turbo, революционная технология ускоренной обработки графики с продуманной и тонко организованной аппаратно-программной интеграцией, обеспечивающей заметное повышение эффективности обработки графического контента мобильными телефонами. Разместить предварительный заказ на Honor 10, оснащенный этими тремя революционными инновациями, по цене 6 999 000 индонезийских рупий можно будет на портале Lazada в период с 6 августа до 11:00 10 августа.

«Мы уверены, что рецепт успеха очень прост: нужно давать потребителям по-настоящему хороший продукт! Именно к этому и стремится команда Honor, — отметил Джеймс Янг (James Yang), президент Honor Indonesia. — Однако, мы не просто создаем хорошие продукты, но стремимся дарить молодым людям по всему миру новый стиль жизни. Представляя Honor 10 — смартфон, не имеющий себе равных ни по характеристикам, ни по цене, — мы верим, что сможем достичь нашей цели и в ближайшие три года войдем в тройку ведущих брендов на Индонезийском рынке».

Honor верит в силу совместного творчества. Сегодня бренд также сообщил о начале сотрудничества с игровым партнером Gameloft; создателями приложений прямых потоковых трансляций Bigo Live, Live.me, Nonolive, Kittylive, Uplive, 17 и приложения для коротких видеороликов Kwai Go. В тесном взаимодействии со стратегическими партнерами и сообществом Honor, бренд продолжит дарить индонезийским представителям цифрового поколения поистине уникальный опыт.

«Мы рады сотрудничать с Honor в процессе создания этим ведущим электронным брендом столь потрясающих устройств. Honor 10 идеально адаптирован под игры Gameloft! GPU (графический процессор) Turbo повышает энергоэффективность и общую производительность игровых приложений с насыщенным графическим контентом. Все доработки и улучшения, созданные производителем, позволяют дарить пользователям именно те ощущения от игры, к которым стремится Gameloft», — прокомментировал региональный директор Gameloft Indonesia Артур Констант (Arthur Constant).

Благодаря своим инновационным гаджетам и стратегии ценового ориентирования, Honor остается отраслевым лидером на домашнем рынке и занимает 1-е место среди всех электронных брендов смартфонов в Китае , одновременно активно расширяя свое присутствие за рубежом, в том числе и в Индонезии. За первую половину 2018 года торговой марке удалось нарастить объемы зарубежных продаж на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно недавно обнародованным данным о продажах на индонезийском рынке за первое полугодие 2018-го, ежемесячный рост составил потрясающие 100%. В мае этого года, обойдя Apple , китайский бренд занял вторую строчку по объемам продаж в России . Honor также является самым быстро развивающимся поставщиком смартфонов в Индии — за первую половину текущего года рост объемов продаж и размеров финансовых поступлений составил 300% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего.

Основные характеристики Honor 10 Камера ИИ 2.0 Задняя камера 24 МП + 16 МП ИИ-камера Нonor 10 24 МП+16 МП с двумя линзами была создана с поддержкой процессора для обработки данных нейронной сети (NPU) в чипсете Kirin 970. В результате камера способна в режиме реального времени распознавать более 500 сценариев в 22 категориях. Она способна выделять контуры различных окружающих объектов — неба, растений, людей и даже водопадов, — и незамедлительно определять их местоположение.

Данная функция обеспечивается первой в своем роде технологией Semantic Image Segmentation, позволяющей Honor 10 идентифицировать различные объекты на одном снимке. Этим новый флагман радикально отличается от конкурентов. Инновационные фунции Honor 10 применяют специальные параметры к изображению в режиме реального времени, делая каждый снимок профессиональной фотографией. И все это — лишь одним нажатием на клавишу.

Фронтальная камера 24 МП Технологией ИИ 2.0 оснащена не только задняя, но и фронтальная камера 24 МП, что делает Honor 10 идеальным компаньоном для любителей сэлфи. Камера поддерживает функции 3D-распознавания лица, способна улучшать черты лица и определять свыше ста мимических точек с точностью до пиксельного уровня.

Фронтальная камера Honor 10 также поддерживает эффекты студийного освещения с широким спектром различных световых окружений. Современная и точная технология распознавания лица обеспечивает потрясающий эффект боке и улавливает мельчайшие детали мимики, даже при групповом сэлфи.

Автоматическая стабилизация изображения (AIS) Honor 10 получил обновленную версию программного обеспечения AIS — cистемы оптимизации изображения, сводящей размытость к минимуму и компенсирующей дрожание устройства при фото— или видеосъемке. Всего за 0,2 секунды программа с точностью до 98% определяет, что гаджет не установлен статически, а лежит в руке пользователя, и автоматически настраивает экспозицию и кадр с распознаванием сценария на базе технологии ИИ.

Авангардный дизайн

Стекло Aurora, сияние под любым углом Для достижения минималистского внешнего вида Honor 10 потребовалось немало усилий. Этот непростой процесс стал результатом применения целого ряда передовых промышленных и инженерных технологий, потребовавших высочайшей точности и деликатности. Заднее стеклянное покрытие Honor 10 состоит из 15 слоев 3D-стекла, благодаря чему корпус устройства переливается всеми цветами радуги.

Роскошные и стильные оттенки, созданные Парижским центром эстетики Настоящее произведение искусства с цифровым акцентом, Honor 10 предоставляет на выбор потребителей потрясающую комбинацию цветов — Phantom Blue и Phantom Green. [2] Эти два легендарных и поистине революционных цвета были созданы специалистами Парижского центра эстетики, буквально воплотившими в жизнь креативность и энтузиазм инженеров Honor.

Модные опции «все-в-одном»: Honor FullView и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под стеклом Honor 10 оснащен первым в своем роде фронтальным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев с защитным стеклянным покрытием, а также 5,84-дюймовым экраном FullView FHD+ с безрамочным дисплеем 19:9 и соотношением габаритов экрана к корпусу на уровне 86%.

Оптимизированный и индивидуальный опыт пользовательского взаимодействия

Процессор NPU «Сердцем» Honor 10 является независимый встроенный нейроморфный процессор (NPU). 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ ПЗУ обеспечивают достаточно пространства для хранения всех ваших незабываемых моментов в фото— и видеогалереях, приложениях и файлах. Honor 10 также оснащен технологией Honor Super Charge [3] 5 В/4,5 А и аккумулятором 3 400 мАч (в типовом значении), способным заряжаться до 50% всего за 25 минут.

EMUI 8.0 Создатели Honor 10 снабдили флагман новейшим пользовательским интерфейсом EMUI 8.1, отличающимся обновленными программными функциями и возможностями. В частности, новый интерфейс предоставляет функцию Easy Talk, уменьшающей фоновые шумы при ветре в автомобиле, когда пользователь разговаривает в режиме handsfreе, а также повышает громкость шепота при диалоге на пониженных тонах.

GPU Turbo ГП Turbo представляет собой технологию ускорения процессов обработки графических данных с интегрированным программно-аппаратным комплексом. Данная инновация реконструирует традиционный алгоритм обработки графики на нижнем системном уровне, что позволяет значительно оптимизировать процесс пользовательского взаимодействия. Технология повышает эффективность обработки графических данных на 60%, одновременно сокращая потребление энергии СнК (системой на кристалле) на 30%, выводя производительность мобильных игр на принципиально новый уровень.

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смарфтонов. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям. О бренде Honor