IPhone будут продавать без переходника для наушников

Новые iPhone будут выпускаться без переходника с выходом 3,5 мм к наушникам с разъемом Lightning. Слухи об этом косвенно подтвердила компания Cirrus Logic, производящая аудиочипы для американской корпорации.

iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X ранее продавались с переходником. Теперь Apple будет предлагать купить аксессуар за дополнительную плату, сообщает MacRumors. Аналитики Barclays, комментарий которых приводит издание, предполагают, что производитель таким образом пытается повысить популярность беспроводных наушников AirPods.