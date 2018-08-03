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IPhone будут продавать без переходника для наушников
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IPhone будут продавать без переходника для наушников 

News.ru 3 августа 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Новые iPhone будут выпускаться без переходника с выходом 3,5 мм к наушникам с разъемом Lightning. Слухи об этом косвенно подтвердила компания Cirrus Logic, производящая аудиочипы для американской корпорации.
iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X ранее продавались с переходником. Теперь Apple будет предлагать купить аксессуар за дополнительную плату, сообщает MacRumors. Аналитики Barclays, комментарий которых приводит издание, предполагают, что производитель таким образом пытается повысить популярность беспроводных наушников AirPods.
Ранее стало известно, что компания Qualcomm не будет поставлять Apple модемные чипы для линейки iPhone 2018. С высокой долей вероятности комплектующие заменят на модемы Intel, которые, согласно проведенному Qualcomm и Speedtest.com совместному тестированию, работают медленнее.
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