Ещё
На рынке планшетов хорошо только Apple и Huawei
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На рынке планшетов хорошо только Apple и Huawei 

Вести.Ru 3 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Мировой рынок планшетов сокращается уже 15 кварталов кряду. Не стал исключением и II-й квартал 2018 года: объем поставок упал на 13,5% в сравнении с тем же периодом 2017-го (33 миллиона против 38,2 миллиона), а единственными крупными компаниями, показавшими рост, хоть и минимальный, стали Apple и Huawei.
Как сообщил старший аналитик IDC Джитеш Убрани, бизнес и потребители проявили одинаково высокий интерес к форм-фактору «таблеток» с отстегиваемой клавиатурой, однако покупатели с ограниченными бюджетом не смогли найти подходящую им модель и сделали выбор в пользу обычного компьютера.
"Тем не менее, с появлением Surface Go, продуктов на Chrome OS и, надо надеяться, более доступного iPad Pro, категория устройств с открепляемой клавиатурой по-прежнему имеет светлое будущее, но при условии, что производительность и программное обеспечение будут отвечать ожиданиям пользователей", — сказал Убрани.
∎Samsung показала в России планшет-трансформер Galaxy Tab S4 читайте также
Согласно отчету IDC, Apple отгрузила во II-м квартале 11,5 миллиона устройств (на 0,9% больше, чем за тот же отрезок 2017 года), заняв 34,9% рынка, Huawei — 3,4 миллиона (+7,7%), получив долю в 10,3%. Samsung поставила 5 миллионов планшетов — на 16,1% меньше, чем в прошлом году, Lenovo — всего 2 миллиона (–8,4%).
Вести.Ru: последние новости
Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9 Утечка: "живые" фото новых iPhone Panasonic показала "неубиваемый" планшет Toughpad FZ-M1
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1037
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»396
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах23
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение