На рынке планшетов хорошо только Apple и Huawei

Мировой рынок планшетов сокращается уже 15 кварталов кряду. Не стал исключением и II-й квартал 2018 года: объем поставок упал на 13,5% в сравнении с тем же периодом 2017-го (33 миллиона против 38,2 миллиона), а единственными крупными компаниями, показавшими рост, хоть и минимальный, стали Apple и Huawei.

Как сообщил старший аналитик IDC Джитеш Убрани, бизнес и потребители проявили одинаково высокий интерес к форм-фактору «таблеток» с отстегиваемой клавиатурой, однако покупатели с ограниченными бюджетом не смогли найти подходящую им модель и сделали выбор в пользу обычного компьютера.

"Тем не менее, с появлением Surface Go, продуктов на Chrome OS и, надо надеяться, более доступного iPad Pro, категория устройств с открепляемой клавиатурой по-прежнему имеет светлое будущее, но при условии, что производительность и программное обеспечение будут отвечать ожиданиям пользователей", — сказал Убрани.

∎Samsung показала в России планшет-трансформер Galaxy Tab S4 читайте также

Согласно отчету IDC, Apple отгрузила во II-м квартале 11,5 миллиона устройств (на 0,9% больше, чем за тот же отрезок 2017 года), заняв 34,9% рынка, Huawei — 3,4 миллиона (+7,7%), получив долю в 10,3%. Samsung поставила 5 миллионов планшетов — на 16,1% меньше, чем в прошлом году, Lenovo — всего 2 миллиона (–8,4%).