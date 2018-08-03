На древнейшей статуе нашли изображение ноутбука

Изображению более 2,5 тысяч лет, но устройство очень напоминает современные ноутбуки. Сторонники мистики указывают на 2 отверстия, которые похожи на разъемы, которые есть в ноутбуках и есть теория, согласно которой различные гаджеты были и в древности, но от нас это тщательно скрывают. Подобных рисунков находили огромное множество. На одних изображены космонавты, на других ядерная бомба, мобильные телефоны и прочие устройства, которые принято считать современными. Есть теория о том, что наша цивилизация развивается до определенного уровня технологий, а потом происходит природная катастрофа или ядерная война между странами и человечество откатывается назад на несколько тысячелетий и начинает путь развития с самого начала. В пользу этой теории может говорить то, что учёные находят древние находки, которые похожи на современные устройства и технологии. Находили даже древние ядерные реакторы, откуда бы им взяться? Может ли быть такое, что и наша цивилизация себя практически уничтожит и цикл начнётся снова, без технологий и знаний, которые есть сейчас? Что же до необычной скульптуры, то не все считают, что изображен именно ноутбук, быть может это просто шкатулка и художник так изобразил её? Пока точного ответа на этот вопрос нет, но многие пользователи интернета хотят верить в то, что и раньше были современные технологии.