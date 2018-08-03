Первая попытка Apple создать смартфон

3 августа 1993 года Apple представила первый карманный компьютер — Newton MessagePad. В рамках выставки Macworld Expro в Бостоне компания, которой в то время руководил Гил Амелио, показала революционный гаджет — электронный органайзер с сенсорным экраном и рукописным вводом. Первая версия устройства работала на процессоре со скромной частотой 20 МГц, имела 4 мегабайта оперативной памяти и всего лишь 640 килобайт постоянного хранилища, а работала от четырёх «мизинчиковых» батареек. Всего до 1997 года успели выпустить 14 моделей (включая несколько, сделанных для сторонних компаний), последняя из которых была почти в десять раз мощнее.

Newton Messagepad

С самого появления гаджета Стив Джобс , бывший тогда в «изгнании», ненавидел его, о чём не забывал упоминать в интервью. А главная претензия к разработке относилась к необходимости использовать стилус — компьютерное перо. После возвращения в компании, Джобс сразу же закрыл проект:

«Бог дал нам десять стилусов, и нечего изобретать ещё один. Если бы не критическая ситуация в Apple, я бы лично довёл до ума эту штучку. Но я не доверял людям, которые ею занимались. Нутром чуял, что технология неплохая, но бездарные менеджеры её испоганили. Прикрыв проект, я освободил несколько хороших инженеров, которые могли работать над новыми мобильным устройствами. Их опыт нам пригодился, когда мы переключились на iPhone и iPad».

3 августа 1960 года состоялся первый телефонный разговор через Луну*. В те годы учёные Bell Laboratories экспериментировали с искусственными спутниками, представлявшими собой пассивные баллона из тонкой плёнки с алюминиевым напылением — зеркала, которые просто отражали сигнал в нужном направлении. Это обеспечивало связь между удалёнными точками, например, на разных континентах. Но в одном из экспериментов ретранслятором выступил естественный спутник — Луна. Впрочем, в практическом применении Луна была не столь удобна из-за потерь сигнала и положения.

Баллон-ретранслятор

Баллонные же ретрансляторы оказались полезны не только обеспечения линии между США и СССР, но и для изучения верхних слоёв атмосферы. Эти огромные «шарики» обладали большой парусностью и летали на низкой орбите, отчего со временем тормозились о частицы воздуха.

*стоит уточнить, что эксперименты по «Лунному отскоку» (такое имя дали серии опытов) велись ещё с ноября 1959 года, но лишь 3 августа 1960 учёные рассказали прессе об успехе

3 августа 1977 года представили Radio Shack TRS–80 Model I — один из самых популярных компьютеров той эпохи. Он был выполнен в формате моноболока, то есть материнская плата находилась в одном корпусе с клавиатурой — растространённое тогда решение. Монитор и магнитофон, который считывал программы с кассет, поставлялись сразу в комплекте — полный набор стоил 599 долларов. Такой продукт был самым дорогим из всего, что продавалось в сети Radio Shack, поэтому для начала изготовили всего 3000 устройств — столько же магазинов насчитывала сеть. Расчёт был на то, что если компьютеры не стали бы раскупать, то их можно было использовать для собственных бухгалтерских нужд.

Компьютер TRS-80 TRS–80, которому дали обидное второе имя Trash–80 («Мусор–80»), был построен на 8-битном процессоре Z80 частотой 1,77 МГц — этот же чип использовался в десятках других моделей, включая культовый компьютер ZX Spectrum и игровую консоль Gameboy. Базовая модель поставлялась всего с 4 килобайтами памяти, но потом появились версии с 16 КБ на борту. Монитор представлял собой модифицированный 12-дюймовый телевизор и выводил чёрно-белое изображение, вмещавшее 16 строк по 64 символа на строку.

Несмотря на опасения, TRS–80 оказался чрезвычайно популярен. За первый месяц удалось продать 10 тысяч компьютеров, а общие продажи за четыре года составили 250 тысяч.