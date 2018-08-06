Motorola представила первый 5G-смартфон

Первый 5G-смартфон был представлен компанией Motorola, принадлежащей китайской Lenovo. Модель пришлось дополнить специальным модулем Moto Mod на заднюю панель. Moto Z3, так называется аппарат, нельзя назвать флагманом. Пока смартфон будет продаваться лишь в салонах оператора Verizon за $480.

Работает модель на основе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 835, дополненного 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. При этом, аппарат оснащен 6-дюймовым AMOLED-экраном FullHD+ и питается от аккумулятора на 3тыс. мА/ч. Модуль Moto 5G Mod позволяет устройству добиться рекордных скоростей передачи данных. 5G-приставка удваивает толщину и вес смартфона. Внутри находится 5G-модем Qualcomm X50, обеспечивающий скорость до 5 Гб/с, и батарея на 2 тыс. мА/ч для компенсации высокого энергопотребления модуля связи.

Подключить 5G Mod можно и к старым моделям Moto, но скорость передачи данных будет значительно снижена. Впрочем, 5G Mod оснащен также и LTE-модемом X24, который быстрее, чем встроенные в эти смартфоны модули. Приобрести модель можно будет в начале 2019 года.