Motorola представила флагман с возможностью апгрейда до 5G

Компания Motorola представила свой новый флагманский смартфон Moto Z3. Он позиционируется как первый смартфон с возможностью «апгрейда до 5G».

Одновременно со смартфоном была представлена панелька 5G Moto Mod, при подключении которой смартфон получит поддержку сотовых сетей пятого поколения. Она имеет дополнительный аккумулятор на 2000 мАч и обеспечит доступ к 5G-сети американского оператора Verizon , чей запуск запланирован на 2019 год.

Корпус состоит из стеклянных панелей Corning Gorilla Glass и алюминиевой рамки 6000 серии. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Moto Z3 оснащается 6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Смартфон получил прошлогодний восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ, а также аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,5 х 76,7 х 6,75 мм, а вес — 156 граммов.

Имеются коннектор модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутствует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS и NFC. Предусмотрено покрытие, защищающее от воды.