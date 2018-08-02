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Xiaomi выпустит дешевый мобильник с 4G, Wi-Fi и голосовым переводчиком
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Xiaomi выпустит дешевый мобильник с 4G, Wi-Fi и голосовым переводчиком 

Вести.Ru 2 августа 2018
Фото: Вести.Ru
На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin начался сбор средств на производство Qin1 — телефона, относящегося к супербюджетному классу, но обладающего рядом смартфонных возможностей. Одна из его самых впечатляющих функций — технология мгновенного перевода на основе искусственного интеллекта.
Новинка выйдет в двух вариантах. Qin1 поддерживает исключительно 2G-сети, Qin1s — 3G и 4G. В остальном они идентичны. Производством устройства займется сторонняя компания: Shenzhen Duojiao Technology Co. Заказать новинку можно за 199 юаней, или примерно 1800 рублей. Старт поставок начамен на 15 сентября.
Аппарат оснащается компактным, 2,8-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей (разрешение — 240х320 пикселей), защищенным стеклом Corning Gorilla, кнопочной клавиатурой и пластиковым корпусом толщиной 8,5 миллиметра. Заявлена поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi и ИК-датчика для управления телевизором, кондиционером и другой бытовой техникой.
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Как сказано на сайте Youpin, встроенной батареи емкостью 1480 мА*ч хватит на 15 часов в режиме ожидания или 420 минут звонков. Заряжается аппарат посредством порта USB Type-C. Функция перевода в режиме реального времени доступна на 17 языках.
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