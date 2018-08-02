Статистика МТС: нижегородцев захватила фитнесмания

По данным МТС нижегородцы стали активнее заниматься спортом и вести активный образ жизни. За первые шесть месяцев этого года жители региона потратили на покупку «умных» помощников в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Популярный тренд активного образа жизни спровоцировал у нижегородцев большой интерес к носимым устройствам — умным часам и фитнес-трекерам. Количество проданных устройств в первом полугодии выросло в 6,5 раз.

Продажи современных беспроводных колонок на первые полгода выросли в два раза. Нижегородские меломаны стали чаще покупать данные устройства и потратили на их покупку в розничной сети МТС в 4 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Удобство использования беспроводных наушников в занятиях спортом также оценили жители столицы Поволжья. Практически в четыре раза больше нижегородцев стали выбирать эти устройства. Этот показатель в шесть раз превысил уровень аналогичного периода прошлого года.

Популярность социальных медиа и стремление пользователей продемонстрировать свои спортивные успехи стимулируют продажи дорогих гаджетов. Нижегородцы стали чаще покупать дорогие гаджеты — средняя цена «умного» телефона в первом полугодии в Нижнем Новгороде выросла на 40%. Одной из причин такой потребительской активности стала действующая программа trade in, с помощью которой можно сдать старый смартфон и купить со скидкой новый гаджет. Рассрочки также остаются основным способом покупки продвинутых устройств. В Розничной сети МТС кредитный оборот в первом полугодии 2018 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В розничной сети МТС динамика продаж соответствует рыночным трендам. Наибольший рост показывает категория смартфонов 30-40 тысяч рублей — их стали выбирать в четыре раза чаще, чем годом ранее. Основное влияние оказали такие модели, как iPhone 7, iPhone 6S, Samsung Galaxy A8 и Honor View 10. Трехкратный рост показали устройства дороже 40 тысяч рублей. Основными драйверами в этом ценовом сегменте стали iPhone 8, iPhone X и Samsung Galaxy S8.