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В новых iPad Pro будут необычные углы
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В новых iPad Pro будут необычные углы 

iPhones.ru 3 августа 2018
Фото: iPhones.ru
В новых iPad Pro будут необычные углыКажется, Apple решила внедрить общее оформление интерфейса для всех своих устройств, начиная с iPhone X.
Если раньше углы экрана iPad Pro были прямоугольными, то сейчас все может измениться. Об этом говорится в коде iOS 12 beta 5.
Ребята из 9to5 обнаружили новую маску, используемую для округления углов некоторого элемента пользовательского интерфейса iPad Pro.
Они проверили маску в iOS-симуляторе и пришли к выводу, что iPad может обрабатывать закругленные углы.
То есть Apple немного изменит стилистику отображения программ. Вероятно, это сделано специально под безрамочный экран. Казалось бы, мелочь, но она сильно влияет на восприятие устройства в целом.
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