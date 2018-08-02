ЗОЖ по-нижегородски: в магазинах резко вырос спрос на «умные» часы, фитнес-трекеры и наушники

Популярный тренд активного образа жизни спровоцировал у нижегородцев большой интерес к носимым устройствам — умным часам и фитнес-трекерам. Количество проданных устройств в салонах МТС в первом полугодии выросло в 6,5 раз.

Продажи современных беспроводных колонок на первые полгода выросли в два раза. Нижегородские меломаны также оценили удобство использования беспроводных наушников в занятиях спортом. Продажи устройств выросли в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Популярность социальных медиа и стремление пользователей продемонстрировать свои спортивные успехи стимулируют продажи дорогих гаджетов, считают в компании МТС . Нижегородцы стали чаще покупать дорогие гаджеты — средняя цена «умного» телефона в первом полугодии в Нижнем Новгороде выросла на 40%. Популярные способы покупки смартфонов — в рассрочку и в trade in.

Наибольший интерес нижегородцы проявляют к смартфонам стоимостью 30-40 тысяч рублей — их стали выбирать в четыре раза чаще, чем годом ранее. Самые популярные модели: iPhone 7, iPhone 6S, Samsung Galaxy A8 и Honor View 10. Трехкратный рост продаж показали устройства дороже 40 тысяч рублей: iPhone 8, iPhone X и Samsung Galaxy S8.