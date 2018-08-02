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Nokia вернулась в десятку крупнейших производителей смартфонов в мире
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Nokia вернулась в десятку крупнейших производителей смартфонов в мире 

Ferra.ru 2 августа 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчёт по поставкам смартфонов на международном рынке во втором квартале 2018 года. Главной сенсацией, пожалуй, стало возвращение бренда Nokia в десятку крупнейших производителей смартфонов.
За Nokia сейчас стоит финская компания HMD Global, основанная в 2016 году. В прошедшем квартале она сумела продать 4,5 миллиона смартфонов и показать рост на 782% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это вывело HMD на десятое место в международном рейтинге, позволив обогнав гонконгскую Tecno, тоже впервые попавшую в Top-10.
Всего за квартал было продано 365,5 млн смартфонов, это на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Интересно, что на долю Samsung, Huawei и Apple, занявших места с первое по третье, приходится 46% от всех проданных смартфонов в мире.
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