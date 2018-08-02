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Выпущено приложение с картой Петербурга в дополненной реальности
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Выпущено приложение с картой Петербурга в дополненной реальности 

АиФ Санкт-Петербург 2 августа 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Московские разработчики выпустили приложение, в котором карта Петербурга представлена в формате виртуальной реальности.
Карта позволяет представить, как главные достопримечательности Северной столицы смотрелись бы в других городах. Для этого нужно положить смартфон на плоскую поверхность и направить камеру на то место, где бы вы хотели увидеть один из петербургских памятников. После этого на экране телефона появится выбранная 3D-модель.
Все главные достопримечательности города на Неве отмечены на карте звездочками.
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