Выпущено приложение с картой Петербурга в дополненной реальности

Московские разработчики выпустили приложение, в котором карта Петербурга представлена в формате виртуальной реальности.

Карта позволяет представить, как главные достопримечательности Северной столицы смотрелись бы в других городах. Для этого нужно положить смартфон на плоскую поверхность и направить камеру на то место, где бы вы хотели увидеть один из петербургских памятников. После этого на экране телефона появится выбранная 3D-модель.

Все главные достопримечательности города на Неве отмечены на карте звездочками.