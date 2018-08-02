Ещё
Голографический смартфон Red Hydrogen One прошел сертификацию FCC
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голографический смартфон Red Hydrogen One прошел сертификацию FCC 

Популярная механика 2 августа 2018
Фото: Популярная механика
В базе данных комиссии появились некоторые детали об устройстве: так, стало известно, что он получит аккумулятор емкостью 4 510 мАч, а также поддержку двух SIM-карт. Были опубликованы и новые фотографии смартфона.
Компания Red, специализирующаяся на производстве кинокамер, анонсировала, что разрабатывает Android-смартфон, в прошлом году. Глава компании Джеймс Джаннард в январе поделился некоторыми подробностями об устройстве. Hydrogen One, по словам Джанарда, получит 5,7-дюймовый экран, который сможет работать в обычном 2D-режиме и голографическом режиме 4V (в этом режиме, как говорит глава Red, устройство будет выдавать картинку «лучше, чем в 3D», не требуя очков). По предварительной информации, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 835.
Джаннард отмечал, что Hydrogen One поступит в продажу уже этим летом. Сейчас — уже август, но точную дату релиза компания пока так и не раскрыла. Сертификация FCC, однако, указывает на то, что смартфон уже готовят к выходу на рынок. Предзаказ на Hydrogen One Red открыла еще прошлым летом — смартфон предлагается в двух вариантах: в версии с титановым корпусом — за 1 595 долларов, и в версии с алюминиевым корпусом — за 1 195 долларов.
Популярная механика: последние новости
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса Бета-версия iOS 12 «показала» новый iPhone Космический телескоп TESS приступил к поиску экзопланет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1037
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»396
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах23
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение