Голографический смартфон Red Hydrogen One прошел сертификацию FCC

В базе данных комиссии появились некоторые детали об устройстве: так, стало известно, что он получит аккумулятор емкостью 4 510 мАч, а также поддержку двух SIM-карт. Были опубликованы и новые фотографии смартфона.

Компания Red, специализирующаяся на производстве кинокамер, анонсировала, что разрабатывает Android-смартфон, в прошлом году. Глава компании Джеймс Джаннард в январе поделился некоторыми подробностями об устройстве. Hydrogen One, по словам Джанарда, получит 5,7-дюймовый экран, который сможет работать в обычном 2D-режиме и голографическом режиме 4V (в этом режиме, как говорит глава Red, устройство будет выдавать картинку «лучше, чем в 3D», не требуя очков). По предварительной информации, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 835.

Джаннард отмечал, что Hydrogen One поступит в продажу уже этим летом. Сейчас — уже август, но точную дату релиза компания пока так и не раскрыла. Сертификация FCC, однако, указывает на то, что смартфон уже готовят к выходу на рынок. Предзаказ на Hydrogen One Red открыла еще прошлым летом — смартфон предлагается в двух вариантах: в версии с титановым корпусом — за 1 595 долларов, и в версии с алюминиевым корпусом — за 1 195 долларов.