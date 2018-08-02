Не ждите Apple Watch 4. Вот хорошие часы с круглым циферблатом

Не ждите Apple Watch 4. Вот хорошие часы с круглым циферблатомНа прошлой неделе мой коллега Николай Грицаенко рассказал, чего стоит ждать от четвертой версии Apple Watch. Если вкратце, то ничего хорошего. Чуть больше экран, да, возможно, парочка новых функций (измерение давления и Always On Display). Не густо. Откровенный застой идей, который разочаровывает.

Материалы по теме:

Какими будут Apple Watch Series 4?

Для тех, кто устал ждать чего-то интересного в плане дизайна или более расширенные возможности умных часов, предлагаем познакомится с альтернативами Apple Watch в 2018 году. Только самое вкусное. И круглое.

1. Garmin Fenix 5. Для настоящих спортсменов

Все фанаты активного образа жизни практически всегда приводят в сравнение с Apple Watch любые модели компании Garmin. Оно и неудивительно. Здесь и брутальный дизайн, и множество опций, которые в продукте Apple просто недоступны. Не говоря уже об автономности устройств минимум в неделю (!).

Одна из самых интересных моделей — Garmin Fenix 5, которая имеет три модификации, отличающиеся друг от дуга размерами корпусов и количеством плюшек на борту. Цена суперкомбайна соответственно варьируется от 40 до 50 тысяч рублей.

Топовая версия Garmin Fenix 5X оснащена экраном диагональю 51 мм, защищённым с сапфировым стеклом, выдерживает погружение в воду на глубину до 100 метров и имеет невероятное количество полезных приложений, помогающих в тренировках. Часы, конечно, умеют показывать сообщения, звонки, оповещения из почты и социальных сетей.

Также здесь есть гироскоп, барометр и термометр, ну а встроенные 16Гб памяти позволяют загружать на часы свои собственные топографические карты.

Материалы по теме:

Обзор спортивных часов Garmin Fenix 3 2. Mim X. Для любителей всего необычного

Основная фишка этих умных часов, которые выглядят как обычные аналоговые, заключается в размещении прозрачного электронного монохромного циферблата поверх стрелок часов.

Именно на нем появляется полезная информация вроде уведомлений, поступивших звонков, количества пройдённых шагов и потраченных калорий. Кроме того, на дополнительном дисплее можно удалённо включать камеру на смартфоне и активировать опцию «найти телефон». Mim X также могут разбудить хозяина с помощью вибраций.

Стоят недорого (от 7 тысяч рублей), в продаже можно будет найти осенью этого года.

3. Xiaomi Mijia Quartz Watch. Для экономных любителей классики

Компания Xiaomi не могла оставаться в стороне от популярной ниши гаджетов и в рамках суббренда Mijia представила своё виденье умных часов. Визуально Quartz Watch — обычные кварцевые часы, основная «смарт» информация выводится на дополнительный циферблате.

Quartz Watch умеют считать шаги, сообщать о входящих звонках и сообщениях и имеют влагозащиту (30 м).

Стоит новинка чуть более 3 тысяч рублей, есть три цветовых решения. Просто и дёшево, все как любят фанаты Xiaomi.

4. Samsung Galaxy Watch. Для тех, чьи смартфоны на Android

Официальный дебют нового поколения умных часов Samsung Galaxy Watch должен состояться уже на следующей неделе вместе с презентацией смартфона Galaxy Note 9.

На июле произошла информационная утечка, на официальном американском сайте Samsung ненадолго появилось упоминание и фотография готовящихся к выпуску смарт-часов.

Ожидается, что будущая модель будет иметь две модификации, одна получит 1,3-дюймовый дисплей и размер 46 мм, вторая — 1,2-дюймовый дисплей и 42 мм, соответственно.

Очевидно, что Galaxy Watch будет забита различными фишками и составит прямую конкуренцию продукту Apple. Все как любит Samsung.

Ждать в продаже осталось недолго. Уверен, что все желающие смогут купить новинку ещё до презентации Apple Watch series 4.

5. Emporio Armani Connected 2018. Для модников

В середине июля итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды и различных аксессуаров, представила новую версию своих умных часов.

Гаджет имеет стандартный перечень «смарт»-возможностей, защиту от воды и пыли, работает на операционной системе Wear OS и может похвастаться GPS-модулем и NFC для бесконтактных платежей.

Металлический корпус, круглый циферблат (1.19-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED) и необычный дизайн разработан совместно с часовой компанией Fossil.

Итальянцы просят за часы 250 евро (около 18,5 тысяч рублей). Для самых стильных, наверное.

Делитесь в комментариях, какие умные часы носите вы, и пользуетесь ли ими вообще.