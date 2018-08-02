Лучшие дешёвые смартфоны 2018 года

В данной статье мы не будем брать во внимание российскую розницу, а ограничимся зарубежными интернет-магазинами (Aliexpress), так как, когда речь идет о дешевых устройствах, потребители желают получить максимум за свои деньги.

Lenovo Z5 Lenovo Z5 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, двойной камерой (16 + 8 Мп), аккумулятором на 3300 мАч, процессором Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти.

Цена: от 15 тысяч руб. в зависимости от модификации

Nokia X6 Nokia X6 никак не может добраться до российского рынка. Huawei, по крайней мере на российском рынке, уже не позволит выстрелить X6.

Однако мы можем купить его на Aliexpress примерно за 15 тысяч рублей. Nokia X6 оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, двойной камерой (16 + 5 Мп), 4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3060 мАч.

Цена: от 15 тысяч руб. в зависимости от модификации

Huawei P20 Lite

Смартфон стал первым бюджетным аппаратом с вырезом в дисплее. P20 Lite оснащается процессором Kirin 659, 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, двойной камерой (16 + 2 Мп)

Цена: от 15 тысяч руб. в зависимости от модификации

Meizu 15 Lite

Смартфон оснащен 5,46-дюймовым FHD-дисплеем, 12-Мп камерой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, процессором Snapdragon 626, аккумулятором на 3000 мАч. Отличительной особенностью смартфона является флагманский дизайн.

Цена: от 15 тысяч руб. в зависимости от модификации

Lenovo S5 Lenovo S5 оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, двойной основной камерой (13 + 13 Мп), 3/4 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ флеш-памяти, 16-Мп фронтальной камерой, портом Type-C, аккумулятором на 3000 мАч и процессором Snapdragon 625.

Цена: от 9-10 тысяч рублей. в зависимости от модификации

Honor 9 Lite

Аппарат получил 5,65-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, двойную камеру (13 Мп + 2 Мп), 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч. Смартфон отличает самобытный флагманский дизайн и приятный ценник.

Цена: от 9 тысяч руб. в зависимости от модификации

Honor 7X Данный вариант отлично подойдет тем, кто хочет больший дисплей по всё той же привлекательной цене, как и в случае с 9 Lite.

7X технически повторяет 9 Lite. Однако его отличает двойная камера (16 + 2 Мп), 5,93-дюймовый дисплей, металлический корпус и аккумулятор на 3340 мАч.

Цена: от 9 тысяч руб. в зависимости от модификации

Honor 7C 7C отличный вариант для тех, кому нужен крайне бюджетный смартфон. Аппарат оснащен процессором Snapdragon 450, 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, двойной камерой (13 + 2 Мп), 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч.

Цена: от 8 тысяч руб. в зависимости от модификации

Honor 7A Это ультрабюджетный вариант. Смартфон получил процессор Snapdragon 450, всего одну заднюю камеру на 13 Мп, 5,99-дюймовый HD-дисплей, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч.

Цена: от 6700 руб. в зависимости от модификации

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