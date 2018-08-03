Xiaomi выпускает в России клона iPhone X

Компания Xiaomi анонсировала на российском рынке два новых смартфона: флагмана Mi 8, практически целиком копирующего дизайн iPhone X, и бюджетника Redmi 6A. Обе новинки начнут продавать в следующую среду, 8 августа, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

Китайцы повторили за компанией Тима Кука очень многое: «челку», бескрайний экран, вертикальную ориентацию двойной камеры, стеклянную заднюю панель, алюминиевые боковые рамки.

Xiaomi Mi 8 Mi 8 комплектуется 6,21-дюймовым AMOLED-экраном производства Samsung (2248x1080), вырезом, в который встроен 3D-сканер лица, 6–8 гигабайтами оперативной памяти, флеш-накопителем емкостью 64/128/256 ГБ и батареей на 3300 мАч. Толщина — 7 мм, вес не превышает 175 граммов.

Установлены двойная 12-мп основная (f/1.8, размер пикселя — 1,4 мкм) и 20-мп селфи-камера (f/1.7), сканер отпечатков пальцев разместили сзади. Эта модель станет одной из первых в мире, оснащаемых самым мощным процессором Qualcomm — Snapdragon 845, и первой в мире с поддержкой двухчастотного GPS, определяющего местоположение до 3–5 раз точнее.

Redmi 6A Redmi 6A оснащается 5,45-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9, 12-нм процессором MediaTek Helio A22, 13-мп основной и 5-мп фронтальной камерами. Емкости батареи (3000 мА*ч) должно хватить на 19 дней работы в режиме ожидания. «MIUI также оптимизирована под Redmi 6A и сокращает объем использования памяти для хранения системных приложений почти на 30%», — сказали в Xiaomi.

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Mi 8 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти будет продаваться за 29 990 рублей. Вариант на 6/128 ГБ обойдется в 32 990 рублей.

За Redmi 6A в комплектации 2/16 ГБ попросят 7 490 рублей. Модель с 3/32 ГБ оценена в 8 490 рублей.