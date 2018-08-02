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Аксессуар Oko избавит Интернет от проклятия «вертикального видео»
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Аксессуар Oko избавит Интернет от проклятия «вертикального видео» 

TechCult 2 августа 2018
Фото: TechCult
Новый стартап Oko, по задумке его авторов, призван радикально изменить то, что сейчас именуется фотосъемкой при помощи смартфона. Современные гаджеты почти совершенны, спору нет, чего нельзя сказать об их операторах. Список мелких и крупных претензий к горе-фотографам достаточно велик, но Oko, якобы, поможет решить их все одним махом. Технически это насадка из гибкого силикона на смартфон, которая снабжена двумя окулярами. Они направлены на экран устройства, но не примыкают к нему и имеют собственные линзы, обеспечивая 6-кратное увеличение. Пространство между окулярами и корпусом смартфона оставлено пустым — туда удобно помещаются пальцы для управления сенсорным экраном.
Процесс фото— и видео-съемки с Oko ничем не отличается от привычного варианта, однако оператор видит перед собой иную, очищенную от аномалий и паразитных эффектов, картинку. Горизонтальная ориентация при съемке становится обязательной, так как именно в таком положении наши глаза лучше видят происходящее. Увеличивается стабилизация гаджета, появляется возможность сосредоточиться на деталях в кадре, а не дрожании рук. Плюс изображение на фото будет идеально соответствовать тому, которое видел сам человек в момент съемки.
С Oko обладателям смартфонов волей-неволей придется сделать выбор в пользу горизонтальной съемки, благодаря чему большинство видео и фотографий станут более информативными, интуитивно понятными. Конечно, это не решает вопрос портретной съемки, особенно для селфи, поэтому новый аксессуар и ориентирован на любителей съемки пейзажей, достопримечательностей и событий. Цена — $39 за экземпляр.
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