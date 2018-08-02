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Galaxy Note 9 и Note 8. Сравнение цен
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Galaxy Note 9 и Note 8. Сравнение цен 

Android Insider 2 августа 2018
Фото: Android Insider
Вскоре — долгожданный дебют Galaxy Note 9 от компании Samsung. И пользователям, несомненно, будет интересно узнать, значительно ли станут различаться цены новинки и предшествующей ей модели — Galaxy Note 8.
Samsung Galaxy Note 9 будет стоить примерно 975 долларов США, сообщает Адриан Диаконеску (Adrian Diaconescu) на страницах phonearena.com. Речь идет о минимальной конфигурации нового мобильного устройства, в которой предусмотрен 128-гигабайтный встроенный накопитель. Следует отметить, что минимальная конфигурация Galaxy Note 8 предполагала встроенный накопитель вдвое меньшего объема — 64 гигабайта и стоила приблизительно столько же.
Galaxy Note 9 и Note 8. Цены
Считается, что в комплекте поставки Galaxy Note 9 будет существенно улучшенный стилус S Pen. Кроме того, его заднюю панель оснастят двойной камерой, известной пользователям по Galaxy S9+ (с двухапертурным сенсором). Размещение сканера отпечатков пальцев станет более удобным. Емкость батареи нового флагманского смартфона составит приблизительно 4000 мАч.
Новинка, разумеется, станет базироваться на более мощном чипсете, чем тот, который нашел себе применение в прошлогоднем Galaxy Note 8. Отмечается также, что вариант Galaxy Note 9 с 512-гигабайтным встроенным накопителем будет в Южной Корее стоить 1 353 000 вон, что несколько выше цены Galaxy Note 8, оснащенного встроенным накопителем емкостью в 256 гигабайт, которая составляла 1 254 000 вон.
Обсудить грядущий Samsung Galaxy Note 9 читатели могут в Telegram-чате.
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