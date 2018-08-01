Сила и память: конкурс «Железная готовность» продолжается

У любого уважающего себя геймера где-то в уголке памяти, а то и в уголке рабочего экрана припрятан список самых ожидаемых игр. Самые впечатляющие и многообещающие релизы будущего уже отмечены в календаре, под них распланирован бюджет и намечены выходные, отпуска и отгулы. И лишь одна мысль порой омрачает безмятежное и прекрасное будущее: как пройдёт встреча с РС-версией? Потянет ли? Вдруг не потянет?

Если вы узнали себя по описанию, значит, вы попали куда надо. Возможно, именно вам доведётся стать владельцем мощного игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar II! А чтобы определить, являетесь ли вы тем самым Избранным, мы начали конкурс «Железная готовность».

То же такое ASUS ROG Strix Scar II?

Мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H;

мощная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070;

16 ГБ оперативной памяти DRAM DDR4 2666;

15,6" Full HD-дисплей с IPS-матрицей, частотой 144 Гц, откликом 3 мс и сверхтонкой рамкой;

два накопителя — классический HDD на 1 ТБ и шустрый SSD на 256 ГБ.

Новинка снабжена эффективной системой охлаждения HyperCool Pro с автоматической очисткой от загрязнения, на геймерской клавиатуре с четырехзонной подсветкой AURA выделена группа клавиш WASD. Не хватает лишь этикетки: «Нет такой игры, которая бы на этом не пошла». Впрочем, это самом собой подразумевается: с такой начинкой привычка читать системные требования медленно сойдёт на нет.

Чтобы узнать, кто достоин играть на топовой конфигурации ноутбука, мы приготовили семь заданий. Все они разные, но каждое посвящено как уже вышедшим, так и самым ожидаемым видеоиграм, и все они как-то связаны с характеристиками ROG Strix Scar II. Вам достаточно набрать 21 балл, чтобы попасть в списки участников розыгрыша.

Конкурсные ответы будут засчитываться до 13 августа 2018 года включительно, у каждого есть лишь одна попытка. Итоги мы подведем не позднее 15 августа.

Этот ноутбук будет моим! | О ASUS ROG Strix Scar II