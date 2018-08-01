Ещё
Samsung показала в России планшет-трансформер Galaxy Tab S4
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung показала в России планшет-трансформер Galaxy Tab S4 

Вести.Ru 1 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Компания Samsung объявила о выходе на российском рынке планшета-трансформера Galaxy Tab S4. При подключении обложки-клавиатуры Book Cover активируется режим DeX, превращающий 10,5-дюймовое Android-устройство в ноутбук.
Как сообщили в Samsung, Tab S4 — первый продукт из линейки Galaxy со встроенным интерфейсом DeX. «С помощью Samsung DeX устройство можно переключить с интерфейса Android на интерфейс рабочего стола, работать с документами в пакете офисных приложений Microsoft Office и приложениями на базе Android, в том числе в режиме нескольких окон, — сказали в компании. — Для переноса содержимого из одного приложения в другое можно использовать электронное перо S Pen, а горячие клавиши на клавиатуре позволяют ускорить переключение между задачами».
S Pen входит в комплект поставки, в то время как Book Cover продается отдельно. Tab S4 располагает экраном Super AMOLED размером 10,5 дюйма с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560х1600 пикселей, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ «оперативки», 64 ГБ встроенной памяти, 13-мп камерой, портом USB Type-C 3.1.
Емкости аккумулятора (7300 мА·ч) хватит на 16 часов непрерывного воспроизведения видео, заявляют в компании. Работает Tab S4 на Android 8.1. Вес устройства — 483 грамма.
∎Samsung сообщила о разочаровывающих продажах Galaxy S9 читайте также
В России новинку начнут продавать 24 августа. Модель Galaxy Tab S4 с 64 ГБ памяти и поддержкой LTE обойдется в 52 990 рублей. За обложку-клавиатуру Book Cover попросят 8 990 рублей.
Вести.Ru: последние новости
Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9 Утечка: "живые" фото новых iPhone На рынке планшетов хорошо только Apple и Huawei
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1039
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»396
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах28
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение