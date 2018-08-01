Тест и обзор Asus X540NA-GQ151T: быстрый «так себе ноутбук»

Asus X540NA-GQ151T (90NB0HG1-M02870) оснащается процессором Intel Pentium N4200, мощности которого для выполнения простых заданий вполне достаточно. Благодаря использованию SSD-накопителя система в целом ощущается как работающая действительно быстро. Кроме того, с запасами дискового пространства и памятью для данного ценового сегмента здесь тоже все в порядке: 256-гигабайтный твердотельный диск и 8 Гбайт оперативной памяти — это очень щедрое предложение. Итоги теста Ноутбук Asus X540NA-GQ151T (90NB0HG1-M02870) во время теста продемонстрировал солидную производительность. Нам понравился большой SSD-накопитель и очень хорошая клавиатура. Но продолжительность времени автономной работы могла бы быть и получше. Общее позитивное впечатление омрачают также не оптимальный кликпад и посредственный дисплей. Если вам эти недостатки не помешают, то вы получите солидное устройство по приемлемой цене. Преимущества хорошая производительность большой и быстрый SSD-накопитель много оперативной памяти супер-клавиатура Недостатки низкое разрешение дисплея блеклые цвета дисплея липкий кликпад нет разъема для сетевого кабеля Результаты тестирования Asus X540NA-GQ151T (90NB0HG1-M02870) Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 13 из 29 Соотношение цена/качество: 52 Мобильность (25%): 51.2 Оснащение (25%): 76.8 Производительность (15%): 87.4 Эргономичность (15%): 80.1 Дисплей (20%): 60.2 Результаты тестирования Поставьте оценку — 69% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Встроенный сюда дисплей с матовой поверхностью все еще можно признать приятно ярким. Однако во время тестовых испытаний нам особенно понравилась клавиатура: она предлагает большую высоту свободного хода клавиш и приятно достаточное расстояние между ними. Кроме того, кнопки наделены хорошей силой сопротивления нажатию, поэтому набирать текст здесь очень приятно.

Asus X540NA-GQ151T с низким разрешением дисплея

К сожалению, дисплей способен предложить лишь так называемое HD-разрешение, то есть 1366х786 пикселей. Этого может быть достаточно в том случае, если вы не привыкли к чему-то большему. А если да, то изображение покажется вам грубоватым и чересчур зернистым. В то время, как клавиатура производит очень хорошее впечатление, сказать то же про кликпад нельзя: поверхность достаточно клейкая, так что даже идеально чистые пальцы не всегда могут управлять курсором мягко.

Немного недосчитались мы в данном устройстве кабельного сетевого интерфейса (но WLAN-модуль стандарта ac у этой модели имеется), а также полноценного SD-кардридера. Здесь есть только считыватель Micro-SD-карт. Если вы выполняете простые офисные работы, то сможете пользоваться Asus X540NA-GQ151T без подзарядки почти 8 часов, а это приличный показатель. И продолжительность времени автономной работы в режиме видеовоспроизведения оказалась приемлемой, так как во время тестовых испытаний ноутбук выключился только спустя чуть больше 5 часов после начала измерений.

Темная альтернатива: HP 250 G6 SP (2UB93ES#ABD)

HP 250 G6 SP (2UB93ES#ABD) предлагает более быстрый процессор, те же 8 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопитель у него довольно большой — 256 Гбайт. В то время, как разрешение дисплея с 1920х1080 пикселей получается выше, панель к сожалению оказывается темнее и поэтому пригодна для использвания только внутри помещений без прямого солнечного света, падающего на экран. Некоторые ограничения придется терпеть и при использовании клавиатуры, которая не располагает такой большой высотой свободного хода, как у Asus.

Производительная альтернатива: Acer Aspire 3 A315-31-P72U (NX.GNTEG.007)

Acer Aspire 3 A315-31-P72U (NX.GNTEG.007) с таким же процессором предлагает аналогичную производительность, но вот оперативной памяти здесь поменьше. Зато дисплей такой же яркий и предлагает высокое разрешение Full-HD (1920х1080 пикселей). Особенной похвалы заслуживает конфигурация накопителей: помимо 128-гигабайтного SSD (для быстрого запуска Windows и программ), здесь есть еще и классический жесткий диск емкостью 1000 Гбайт. Таким образом, пользователь получает преимущество большого дискового пространства, но не обязан отказываться от скорости SSD-накопителя.

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Обзор Acer Swift 7: Самый тонкий ноутбук в мире? Характеристики и результаты тестирования Asus X540NA-GQ151T (90NB0HG1-M02870) Соотношение цена/качество 52 Операционная система Windows 10 Home Габариты 38,1 x 25,2 x 3,0 см Вес 1,9 кг Процессор Intel Pentium N4200 (1,1 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор ( Intel HD Graphics 505) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.366 x 768 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 239 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 139:1 Дисплей: плотность пикселей 100 dpi Дисплей: распределение яркости 95,5% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод да Аккумулятор: емкость 33 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 8:08 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 5:06 ч:мин Шумность при маск. нагрузке очень тихо Порты USB 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер MicroSD Вебкамера да Дополнительное оборудование — Тест: PCMark 7 4.220 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 3.939 бал. Результаты тестирования Asus X540NA-GQ151T (90NB0HG1-M02870)

Фото: CHIP, компания-производитель