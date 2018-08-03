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Xiaomi выпустила акустику для ПК
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Xiaomi выпустила акустику для ПК 

Игромания.ру 3 августа 2018
Фото: Игромания.ру
Китайский производитель Xiaomi расширил ассортимент товаров беспроводной акустической системой для ПК и мобильных устройств. Новинка выполнена по схеме 2.0 (стерео), в комплект входят два динамика по 12 Вт каждый.
Для подключения используется Bluetooth-соединение с «дальнобойностью» до 10 метров. Есть поддержка кодека aptX, который обеспечивает CD-качество звука «по воздуху». Также колонки можно подключить по кабелю, для чего есть обычный аудиоразъём.
Новинка умеет работать со всеми источниками звука, а встроенный микрофон позволяет использовать колонки и для телефонных звонков. По сути, это вариант умной акустики, роль «мозгов» которой выполняет любой ПК, смартфон или планшет. Сама акустика является активной, то есть усилитель встроен в неё. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, на одной из колонок расположены кнопки управления, а дизайн представлен единственным серебристо-чёрным вариантом. При этом колонки можно ставить вертикально или горизонтально.
Акустику уже можно купить за 60 долларов.
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