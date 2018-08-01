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Смартфон для игр Honor Play оценили в 25 тысяч рублей
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Смартфон для игр Honor Play оценили в 25 тысяч рублей
TechFusion.ru
1 августа 2018
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TechFusion.ru
Его отличительная особенность — технология GPU Turbo, повышающая графическую производительность и энергоэффективность процессора
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