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Следующий флагман Oppo получит сканер отпечатков прямо в дисплее
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Следующий флагман Oppo получит сканер отпечатков прямо в дисплее 

Ferra.ru 3 августа 2018
Фото: Android Insider
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились изображения и подробности относительно готовящегося к выпуску смартфона Oppo R17, пока не представленного производителем официально.
Oppo R17 придёт на смену Oppo R15, дебютировавшему в марте 2018 года. В серию Oppo R обычно входят смартфоны между флагманами и средним уровнем.
Судя по изображением, смартфон получит небольшой вырез дисплея, рассчитанный только на фронтальную камеру. Также можно отметить двойную основную камеру и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели. Интерфейс намекает, что сканер может оказаться интегрирован в экран смартфона.
Как сообщалось ранее, Oppo R17 может оказаться первым в мире смартфоном, получившим новейшее защитное стекло Gorilla Glass 6 от Corning.
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