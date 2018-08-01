Обзор фитнес-браслета Garmin Vivosport: точный, как часы

Итоги теста

Garmin Vivosport понравился нам своим точным трекингом и замечательным оснащением. Vivosport — самый маленький фитнес-трекер компании Garmin с установленным GPS-модулем. Благодаря ему все Outdoor-активности могут быть записаны в деталях или выборочно через так называемую Move-IQ-функцию.

Управление трекером осуществляется с помощью свайпов по дисплею, который отлично читается даже при ярком освещении. Силиконовый браслет мягкий и хорошо подходит для запястья, но чувствителен к царапинам и, к сожалению, не заменяется. По оснащению и времени автономной работы — 8 дней — Garmin Vivosport можно рекомендовать спортсменам-любителям. Цена браслета: от 15 000 рублей. Преимущества GPS и пульсометр долгая продолжительность времени автономной работы очень хорошо читаемый дисплей Недостатки браслет не сменный Подробные характеристики Garmin Vivosport

Альтернатива

Samsung Gear Fit2 Pro почти такой же тонки, как модель от Garmin, и предлагает также много функций. Приятный бонус: интегрированный MP3-плеер. Однако аккумулятор Samsung держится всего 3 дня.

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