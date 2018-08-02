Samsung представила «семейный» планшет Galaxy Tab A (2018)

Компания Samsung Electronics представила планшет Galaxy Tab A 10,5”. Он позиционируется как центр управления системами умного дома и развлечений для всей семьи.

Одна из особенностей Samsung Galaxy Tab 10,5” — специальный режим Kids Mode («Дети»), с помощью которого родители могут управлять временем использования планшета и доступным на нем контентом.

Samsung Galaxy Tab A оснащается 10,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением WUXGA (1920 х 1200 пикселей), камерами на 5 и 8 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 7300 мАч.

Планшет поддерживает LTE, Bluetooth 5.0, GPS+ ГЛОНАСС и Wi-Fi (802.11 ac), есть порт USB 2.0 Type-C. Он работает на операционной системе Android 8.1 Oreo «из коробки».

Samsung Galaxy Tab A (2018) предлагается в чёрном, синем и сером цветах по цене 329 евро за версию с Wi-Fi и 389 евро за версию с LTE. Продажи начнутся с 24 августа 2018 года.