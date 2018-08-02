Смартфоны BlackBerry Evolve и Evolve X представлены официально

Компания BlackBerry и её индийский партнёр-производитель Optiemus представили смартфоны BlackBerry Evolve и Evolve X. Модели выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне, получили двойные камеры и ёмкие аккумуляторы.

Оба смартфона оснащаются 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки. Они работают под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой DTEK от BlackBerry.

BlackBerry Evolve получил основную двойную камеру 13+13 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 450. Модель BlackBerry Evolve X отличается основной двойно й камерой 12+13 Мп, 6 ГБ оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 660.

Смартфон BlackBerry Evolve станет доступен в августе по цене около 365 долларов, а BlackBerry Evolve X — в сентябре по цене около 510 долларов.