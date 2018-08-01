HTC U12 Life получит Snapdragon 636 и 6-дюймовый дисплей 18:9 

Компания в настоящее время работает над новым смартфоном. По слухам, им станет модель HTC U12 Life. В сети появились некоторые характеристики этого устройства.
Сообщается, что HTC U12 Life получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2160 точек и соотношением сторон 18:9. Это очень сильно отличается от предшествующего U11 Life с 5,2-дюймовым экраном 16:9.
Новинка будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 636, объем оперативной памяти составит 4 гигабайта, встроенного накопителя — 64 гигабайта. Можно поставить карту памяти. Сзади будет стоять двойная камера 16MP + 5MP с возможностью съемки видео в 4K. Спереди — 13-мегапиксельная фронталка. Также известно про сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 3600 мАч. О стоимости и дате релиза пока не сообщается.