Samsung Galaxy Note9 показали на видео

Samsung Galaxy Note9 показали на видеоПрезентация Galaxy Note9 с каждым днём становится все ближе. И если мы никак не можем разглядеть iPhone XI, то корейский флагман уже показали вживую. Канал MobileFun опубликовал ролик, в котором демонстрируется Samsung Galaxy Note9. Судя по ролику, изменений в дизайне оказалось крайне мало.

Сверху и снизу остались небольшие рамки, как в Note8. А вот сзади дизай претерпел небольшие изменения. Основная двойная камера теперь расположена горизонтально, а сканер отпечатков пальцев разместился прямо под ней. По идее, теперь палец не должен задевать и заляпывать камеру.

В целом, выглядит устройство неплохо. Видно, что корейцы сделали выводы и исправили основные ошибки. Интересно только, на что будет способен обновлённый S-Pen.