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Samsung Galaxy Note9 показали на видео
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Samsung Galaxy Note9 показали на видео 

iPhones.ru 1 августа 2018
Фото: iPhones.ru
Samsung Galaxy Note9 показали на видеоПрезентация Galaxy Note9 с каждым днём становится все ближе. И если мы никак не можем разглядеть iPhone XI, то корейский флагман уже показали вживую. Канал MobileFun опубликовал ролик, в котором демонстрируется Samsung Galaxy Note9. Судя по ролику, изменений в дизайне оказалось крайне мало.
Сверху и снизу остались небольшие рамки, как в Note8. А вот сзади дизай претерпел небольшие изменения. Основная двойная камера теперь расположена горизонтально, а сканер отпечатков пальцев разместился прямо под ней. По идее, теперь палец не должен задевать и заляпывать камеру.
В целом, выглядит устройство неплохо. Видно, что корейцы сделали выводы и исправили основные ошибки. Интересно только, на что будет способен обновлённый S-Pen.
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