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Вести.net: пройти контроль в аэропорту с гаджетами станет проще
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Вести.net: пройти контроль в аэропорту с гаджетами станет проще 

Вести.Ru 1 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Samsung представит свой новый флагман Galaxy Note 9 уже через девять дней. Компания разослала приглашения на мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, как уверяет издание CNET, презентовать там будут именно Galaxy Note 9.
Что важно — это происходит на фоне не самого удачного для Samsung квартала. Прибыль южнокорейского гиганта с момента предыдущего отчета выросла всего на шесть процентов. Это самый слабый результат больше чем за год. Но хуже то, что происходит это из-за более низкого, чем ожидалось спроса на флагманы корпорации Galaxy S9 и S9+.
А теперь к новостям транспортного цеха. Компьютерную томографию, ту самую, что популярна в медицине, будут использовать при проверке багажа в аэропортах. Это значит, что со временем жидкости, ноутбуки и прочую технику при досмотре можно будет не доставать из сумки. А сама процедура проверки багажа пассажиров, как обещают будет проходить существенно быстрее. Подробности — в программе Вести.net.
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