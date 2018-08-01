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Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
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Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран 

Вести.Ru 1 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Дизайнеры из компании Turing Space Industries представили свое видение того, как будут выглядеть смартфоны всего через пару лет. Согласно концепции, футуристический HubblePhone будет обладать двумя складными, поворотными безрамочными экранами, а в месте их крепления расположится 60-мегапиксельная камера с 15-кратным оптическим зумом.
Каждая секция-экран получит пока не анонсированный процессор Snapdragon 855 с 8 ядрами, графику Adreno 630, собственный аккумулятор и «челку», в которой спрячется еще больше камер: двойной 12-мп фотосенсор с переменной апертурой, 2-кратным оптическим зумом, а также датчик глубины. Помимо этого, устройству из недалекого будущего приписывают «революционный гибкий OLED-экран», поддержку 5G-сетей и корпус из жидкого метала, на боку которого расположится колесико и программируемая кнопка.
В Turing обещают, что HubblePhone оснастят неким «эмоциональным чипом машинного интеллекта», который обеспечит «мобильный игровой опыт следующего поколения» посредством технологий смешанной реальности. Заявлена даже поддержка функции чтения губ — чтобы пользователь смог обратиться к ассистенту, не произнося ни слова.
Работать HubblePhone будет под управлением операционной системы Turing Keplerian OS на основе ядра FreeBSD12 или Android P. Вес ожидаемого устройства — 315 граммов.
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Компания намерена вывести HubblePhone на рынок в I-м квартале 2020 года. Заявленная цена — $2749. Как в Turing пришли к этой сумме, непонятно. Некоторых компонентов этого смартфона еще даже не существует, так что пока амбициозный проект остается на уровне фантазии.
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