Как снимать сверхзамедленное видео с помощью смартфона? Примеры здесь

Примеры здесь

Уже знакомы со slow-motion, снимаете или только планируете? Кажется, этот тип уже в прошлом: приходит эра сверхзамедленных Super Slow-Motion видеороликов.

C помощью Samsung Galaxy S9+ протестировали новый режим, чтобы поделиться собственными лайфхаками, впечатлениями от использования и продемонстрировать возможности видеосъемки при 960 кадрах в секунду для творчества.

Всё, что вы успели забыть о камере Samsung Galaxy S9+

Камеру Samsung S9+ я тестирую уже на протяжении месяца. Хотя тесты DxO ставят на первые места китайские флагманы Xiaomi и OnePlus, реальные тесты в автоматическом режиме показывают полное превосходство корейских разработчиков.

Стоит ли удивляться?

Смартфон сам выбирает подходящее значение апертуры и регулирует поток света, поступающий на сенсор, мгновенно скидывает изображение в собственную память камеры, походя обрабатывая встроенным DSP-процессором.

В это время центральный процессор свободен от обработки, поэтому все его ресурсы направляются на работу приложения камеры: фокусировку, масштабирование кадра, автоматический выбор подходящих параметров камеры и корректировку цвета/баланса белого.

Благодаря невероятной скорости всех компонентов разработчики реализовали сверхскоростную съемку со скоростью 960 кадров в секунду, раньше доступной только в профессиональных slow-motion камерах для съемки спецэффектов или быстротекущих процессов.

Можно сказать, что тестирование режима сверхзамедленной съемки Samsung Galaxy S9+ (в S9 он тоже есть) под названием Super Slow-Motion стало для меня своеобразным символом превосходства его камеры: возможности профессионалов в небольшом ухватистом флагмане.

Пора разобраться, как работает Super Slow-Motion и на что она способна.

Super Slo-mo против конкурентов

Super Slow-Motion — несколько уникальных режимов замедленной съемки с частотой 960 кадров в секунду. Нереально крутая фишка.

Что уникального в 960 кадрах в секунду? Это ровно в 4 раза выше возможностей модуля камеры iPhone X, который снимает базовые для смартфонов 240 кадров! Другие фотофлагманы от Huawei, Google (Pixel), Sony, ZTE и даже экшен-видеокамеры отстают так же.

При нормальном воспроизведении 1 секунда замедленной съемки превращается в 4. Слишком мало, чтобы сохранить полет пули🔫 или падение капли воды💧.

Как правило, камеры предлагают снимать короткие slow-mo видео на одной скорости. Если же нужна не только раскадровка движений, приходится либо сокращать число кадров в минуту с помощью видеоредактора, либо использовать вторую камеру.

Лайфхак. С Galaxy S9+ можно снимать безотрывно: увеличивая до предела скорость съемки только для необходимых сцен прямо во время видеозаписи на обычной скорости.

Съёмка возможна в двух режимах: либо только до окончания записи участка Slow-mo («Один кадр»), либо многократно в рамках одного обычного видео («Несколько кадров»). В ручном или автоматическом режиме, на выбор.

Небольшой нюанс: конкуренты в лице iPhone X, Huawei P20 и Xperia XZ2 снимают видео со скоростью 240 кадров в секунду при разрешении FullHD (1920×1080), тогда как разрешение Super Slow-Motion видеороликов Samsung всегда HD (1240×720).

На деле разница практически незаметна: даже профессионалы сегодня снимают спецэффекты с таким разрешением, проводя программную обработку в завершающей части монтажа.

Как использовать Super Slow-mo ВНИМАНИЕ. Время записи видео с 960 кадрами в секунду ограничено, составляет 0,2 секунды. При съемке нескольких Slow-Motion сценах в одном видео максимальное время не больше 6,4 секунды.

Шаг 1. Выбор режима и настройка области захвата

1.1. Запускаете стоковое приложение камеры. В верхней части свайпами выбираете режим Super Slow-Motion.

1.2. По центру отобразится яркая желтая рамка — область захвата движения Super Slow-Motion.

Примечание. Чтобы переместить рамку области захвата нужно коснуться центра и перетащить в требуемое место. Чтобы изменить размер зоны, нужно потянуть за угол выделенной области.

Шаг 2. Выбор режима съемки

2.1. Выберите в настройках режим записи сверхзамедленного видео (авто или ручной), тип съемки (одиночное Slow-mo или серия).

Примечание. На «автомате» смартфон следит за указанной на экране смартфона зоной и переходит на съемку 960 кадров в секунду как только в ней начинается движение. В ручном режиме нужно нажимать клавишу рядом с кнопкой спуска.

2.2. Поехали, можно снимать!

Шаг 3. Редактирование видео

3.1. Завершаете запись.

3.2. Переходите в «Галерею», где можно перейти к редактированию с помощью продвинутого встроенного редактора.

3.3. Проводите монтаж видео. В редакторе доступны операции обрезки, добавления музыки, перевода Slow-Motion в стандартную скорость (30 кадр/с), конвертации видео в GIF (воспроизводится на скорости 30 кадр/с).

Примечание. Для GIF-анимации доступно 3 варианта воспроизведения: бесконечное, обратное или переменное (взад-вперед).

Пример GIF-анимации, созданной с помощью Galaxy S9+

Пример Super Slow-Motion на Galaxy S9+. Автоматический режим захвата

Пример видео с несколькими элементами Super-Slow Motion. Автоматический режим захвата

Пример одиночного Super Slow-Motion. Ручной режим захвата

Пример Super Slow-Motion. Светящийся объект в полной темноте. Ручной режим захвата

Особенности замедленной съемки на Samsung Galaxy S9+

Компактные габариты оптической системы смартфона накладывают ограничения и на съемку сверхзамедленного видео. Их немного, но лучше подготовиться заранее.

Во время скоростной съемки на сенсор камеры поступает намного меньше света, чем для обычной фотографии, поэтому для режима Super Slow-Motion необходимо хорошее освещение. Идеальным вариантом станет дневное освещение и лампы накаливания.

Любые светодиодные и галогенные светильники мерцают в такт импульсам своей цепи (трансформатору или конденсатору). При скоростной съемке захватывается их мерцание, которое на видео проявляется в эффекте стробоскопа.

Нужно не забывать, что участок Super Slow-Motion записи ограничен 0,2 секунды. Это меньше времени реакции человека для запуска, поэтому чтобы не пропустить нужный момент, стоит совмещать автоматический захват движения и запись нескольких сверхзамедленных моментов в одном видеоролике.

Съемка Super Slow-mo без штатива — не самое приятное удовольствие. Стабилизатор камеры для сверхзамедленной записи не работает, а дрожь рук на записи заметна как никогда.

Еще из-за этого срабатывает автоматический захват, так как при тряске смартфона объекты по отношению к нему начинают двигаться.

Почему Super Slow-Motion — новый прорыв?

Оценивать новые технологии всегда сложно: в сравнении с отработанными в прошлом идеями находится масса недочетов. Тем не менее, Super Slow-Motion оставляет приятное впечатление доработанной технологии, подходящей для любительских и профессиональных задач.

Новый режим записи позволяет отказаться от полупрофессиональной аппаратуры для съемки спецэффектов, спортивных событий или важных моментов жизни — любых динамичных сцен, которые хочется запечатлеть по кадру.

Именно 960 кадров в секунду нужно видеокамере, чтобы успеть сохранить разорванную ленту на финише, запечатлеть момент подсечки крупной рыбы, успеть за движениями животных в дикой природе.

Привычных 240 кадров хватает только для обычных человеческих движений, достаточно медленных по сравнению с описываемыми событиями.

При недостатке освещения пользоваться Super Slow-Motion на Galaxy S9+ становится сложнее, но штатив и автоматический режим съемки дают возможность снимать отличные замедленные видеоролики.

Подытоживая, можно уверенно говорить о том, что режим Super Slow-mo не просто удачный эксперимент, но и рабочий инструмент.

А если комбинировать его с другими возможностями Samsung Galaxy S9+, особенно при видеосъемке, станет понятно, что перед нами настоящая находка для профессионального фотохудожника и видеоблоггера:

Обзор Samsung Galaxy S9 и S9+. Это флагман Android и точка

Как снимает Samsung Galaxy S9+. Тестируем на граффити Москвы

День и ночь в Москве через камеру Samsung Galaxy S9+. Сравните

Любитель и новичок тоже справятся и смогут использовать камеру нового Galaxy на всю катушку. Нужно только навести и выбрать, что хочется снять — фото или видео. Все остальное сделает Samsung и продвинутые автоматические режимы съемки.