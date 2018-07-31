Тест и обзор Asus Zenfone 5: близнец iPhone X за полцены

Во время тестирования Asus Zenfone 5 оказался по-настоящему в центре внимания, поскольку его блестящий корпус из стекла Gorilla Glass 2,5D выглядит очень элегантно. В зависимости от того, под каким углом падает свет, вокруг сканера отпечатка пальца, расположенного по центру тыльной стороны аппарата, возникает интересный визуальный эффект. Asus Zenfone 5 может похвастать превосходным качеством исполнения, а его ширина в 76 миллиметров все еще удобно лежит в руке. Грани приятно закруглены. Итоги теста Asus Zenfone 5 во время тестовых испытаний не смог повторить успехов в области качества фотографий, достигнутых его предшественником, но все же его можно назвать убедительным смартфоном среднего класса. Все потому, что новая модель от Asus, своим внешним видом напоминающая iPhone X, может понравиться высоким качеством исполнения и производительностью, а также солидным оснащением. Правда, продолжительность времени автономной работы не особо впечатляет. Приобрести этот аппарат можно за 24 — 25 тысяч рублей. Преимущества шикарный дизайн и хорошее качество исполнения яркий 6,2-дюймовый дисплей прекрасная производительность Недостатки много шума на снимках, сделанных в сумерках не является защищенным от пыли и воды нет беспроводной зарядки Результаты тестирования Asus Zenfone 5 Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 34 из 166 Соотношение цена/качество: 73 Производительность и управление (35%): 91.2 Оснащение (25%): 91.6 Аккумулятор (15%): 81 Дисплей (15%): 92.3 Фотокамера (10%): 80 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 89% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку LC-дисплей Asus Zenfone 5 по диагонали насчитывает 6,2 дюйма, при этом предлагая удобное соотношение сторон в формате 19:9. Экран имеет разрешение 1080х2246 пикселей, то есть плотность точек изображения составляет 404 ppi. Это означает приличную четкость картинки. Кроме того, панель достигает неплохих показателей максимальной яркости — почти 485 кд/м2. Для использования под солнечным светом этого будет достаточно, но экраны некоторых других мобильных телефонов в экстремально яркой световой обстановке могут оставаться и более читаемыми. Для сравнения: более доступный по цене Motorola Moto G6 достигает почти 530 кд/м2. По сравнению с Zenfone 4, панель Zenfone 5 предлагает более яркие цвета, так как охват цветового пространства Standart-RGB составляет здесь приблизительно 140% — для LCD-технологии это чрезвычайно солидно.

При разработке Zenfone 5 компания Asus в соответствии с последними трендами использует безрамочный дизайн. Как у многих топовых моделей, теперь и у данного устройства имеется выемка на верхней стороне дисплея (Notch), в которой размещаются динамик и фронтальная камера. Как следствие, выглядит все это очень похоже на iPhone X, но у Zenfone 5 края все-таки оказываются немного шире. Соотношение площадей экрана и корпуса все равно получается замечательным.

Слабая автономия

В Zenfone 5 устанавливается Snapdragon 636 от компании Qualcomm , который в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти обеспечивает эластичную производительность. Хотя, конечно, в случае с требовательными к ресурсам системы 3D-играми топовой мощности ожидать не приходится, но все повседневные приложения работают очень расторопно. Наши тесты бенчмарками показывают, что приложения и веб-сайты Zenfone 5 открывает значительно быстрее, чем предшественник.

А вот продолжительность времени автономной работы у Asus Zenfone 5, напротив, не особо впечатляет. Во время нашего «онлайн»-тестирования с активным LTE-соединением аккумулятор емкостью 3300 мАч смог продержаться 7 часов 54 минуты. Продолжительность процесса зарядки в 2,5 часа — это немного долговато, ведь многие другие смартфоны с пополнением энергетических запасов батарей такой емкости справляются на 30 минут быстрее. В меню «функций искусственного интеллекта» можно активировать опцию «ИИ-зарядка», которая, по словам производителя, позволяет электронике приспосабливаться под привычки пользователя в области эксплуатации и подзарядки смартфона: например, в течение дня батарея будет заряжаться как можно быстрее, если время, проведенное у розетки обычно бывает коротким, а ночью — медленнее, чтобы продлить срок службы батареи.

Двойная камера Zenfone 5 Ожидания от качества фотографий Asus Zenfone 5 были высокими: Zenfone 4 удивил нас впечатляющими результатами тестирования в этой области. Наряду с более доступным по цене HTC U11 Life он предлагает лучшее фотокачество в данном ценовом сегменте. Смог ли Zenfone 5 повторить этот успех?

Двойная камера с ƒ/1.8-блендой получает достаточно много света, а разрешение матриц составляет 12 и 8 Мпикс. Компания Asus, как и LG в G7 ThinQ, использует второй объектив для того, чтобы снимать сцены с широким углом в 120 градусов. В случае с такими широкими сценами, как ландшафты или групповые снимки, данная возможность является очень практичной. Фронтальная камера позволяет делать селфи с разрешением 8 Мпикс. Радует, что для снижения вероятности смазать фотографии дрожащей рукой здесь есть оптический стабилизатор изображения. Портреты с эффектом размытия заднего плана (обозначаемым термином «боке»), а также запись видео в разрешении 4К здесь тоже возможны.

Снимки, сделанные при дневном освещении, нам нравятся, а вот во время тестов в сумерках камера сплоховала. Изображения получились сильно зашумленными, детали и тонкие структуры, например, на волосах и пряже, распознаются не так хорошо, как на фотографиях с Zenfone 4. Таким образом, к сожалению, Zenfone 5 не удалось повторить успех своего предшественника.

Не обделенной осталась камера и функциями искусственного интеллекта: она изучает, как пользователь делает фотографии и впоследствии самостоятельно предлагает настройки или эффекты. Эти или аналогичные ИИ-функции в настоящее время предлагают многие топовые модели из нашего рейтинга мобильных телефонов.

Положительный пункт: стерео-динамик Zenfone 5 Понравилось нам и звучание стерео-динамика: он поет ясно и прежде всего громко. Немногие мобильные телефоны, особенно в этой ценовой категории, предлагают саунд лучше.

Беспроводная передача данных может осуществляться здесь через WLAN 802.11-ac, Bluetooth 5 и LTE со скоростью до 600 Мбит/с. Для хранения данных пользователи получают в свое распоряжение номинальные 64 Гбайт. Кому этого будет недостаточно, тот может расширить хранилище с помощью карт памяти стандарта Micro-SD. Кроме того, данный мобильный телефон предлагает 4G-Dual-SIM-функциональность. Таким образом, вы можете работать на LTE-скоростях одновременно с двух SIM-карт.

В качестве операционной системы компания Asus использует Android 8.0 (на момент проведения тестовых испытаний в середине июня патч систем безопасности был датирован 1 апреля 2018 года) под адаптированным пользовательским интерфейсом ZenUI.

Больше мощности, больше памяти: Asus Zenfone 5Z Кому покажется, что Zenfone 5 работает недостаточно быстро, тому имеет смысл повнимательнее присмотреться к Zenfone 5Z. Старший брат обычной модели 5-й серии предлагает приличные 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт расширяемого хранилища. За производительность отвечает самый быстрый на данный момент процессор Qualcomm Snapdragon 845.

Альтернатива: HTC U11 life

HTC U11 life обгоняет Zenfone 5 благодаря отличному качеству фотографий — в ценовом сегменте до 350 евро это является редкостью. Кроме того, он отличается ярким дисплеем, приличной производительностью и хорошим качеством исполнения. Вот только продолжительность времени автономной работы нас опять не впечатлила.

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