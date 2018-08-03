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Xiaomi Mi Band 3 поступил в продажу в России
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Xiaomi Mi Band 3 поступил в продажу в России 

iPhones.ru 3 августа 2018
Фото: iPhones.ru
Xiaomi Mi Band 3 поступил в продажу в РоссииЧуть более месяца назад Xiaomi представила третье поколение фитнес-браслета Mi Band. Новинка получила защиту от воды по стандарту IP68, улучшенный сенсорный OLED-дисплей, а также версию с NFC-модулем.
Наконец, гаджет добрался и до России. Теперь Mi Band 3 можно купить официально.
Первым реселлером, который закупил партию браслетов, стал «Связной». На сайте магазина стоимость новинки составляет 3 990 руб.
Судя по описанию, это версия без NFC-модуля. Цена аналогичного в Китае составляет 1680 рублей. Накрутка официальными реселлерами впечатляет.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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