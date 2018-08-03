Xiaomi Mi Band 3 поступил в продажу в России

Xiaomi Mi Band 3 поступил в продажу в РоссииЧуть более месяца назад Xiaomi представила третье поколение фитнес-браслета Mi Band. Новинка получила защиту от воды по стандарту IP68, улучшенный сенсорный OLED-дисплей, а также версию с NFC-модулем.

Наконец, гаджет добрался и до России . Теперь Mi Band 3 можно купить официально.

Первым реселлером, который закупил партию браслетов, стал «Связной». На сайте магазина стоимость новинки составляет 3 990 руб.