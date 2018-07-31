Canon представила компактный фотоаппарат с 40-кратным зумом

Компания Canon представила компактный фотоаппарат, относящийся к сегменту ультразумов. Камера имеет карманные размеры, оптимизирована для съёмки селфи и «потянет» 4K-видео.

Canon PowerShot SX740 HS оснащается 20,3-мегапиксельным CMOS-сенсором, объективом с 40-кратным оптическим зумом, покрывающим фокусные расстояния 24–960 мм в 35-мм эквиваленте, а также откидивыющимся наверх дисплеем для удобной съёмки селфи. Непрерывная фотосъемка возможна с частотой 10 кадров в секунду, а 4K-видео — 30 кадров в секунду.

Камера поддерживает Wi-Fi2 и постоянное подключение Bluetooth. Это значит, что камера будет всегда на связи с совместимыми устройствами iOS или Android3, помечая фотографии координатами GPS.

Canon PowerShot SX740 HS выпускается в двух вариантах: черном и серебристом. Продажи начнутся в августе 2018 года по цене 400 долларов США.