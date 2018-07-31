Какой смартфон выбрать? Советы экспертов журнала CHIP

Да-да, мы не зря тестируем практически все смартфоны, включая горячие новинки. Тестируем все — дисплеи, камеры, аккумуляторы… А потом составляем общий «портрет» и оцениваем гаджеты в баллах.

Вам может показаться, что рейтинг — это набор непонятных циферок. Но это только кажется, сейчас научим вас правильно им пользоваться.

Вариант 1, для домохозяек

Заходим в компактную версию рейтинга, видим список смартфонов и общую оценку каждого. На верхних строчках, естественно, топовые модели. Смело можно выбрать смартфон с оценкой не ниже 90 баллов — это, определенно, будет удачная модель. Вариант 2, для подбора по характеристикам

Здесь нам понадобится уже полная версия рейтинга. Заходим, видим ряд столбцов (прокручивайте по горизонтали, там их очень много), каждый со своей характеристикой. Строки можно сортировать по любому из столбцов. Например, вам нужен смартфон с хорошей камерой. Жмете стрелки в соответствующем столбце, и смартфоны выстраиваются в рейтинг по параметру «Камера».

Хотите самую производительную модель? Жмите на стрелки в графе «Производительность и управление». Вариант 3, для гиков

Если вы реально готовы заморочиться на изучение реальных характеристик смартфонов, можете зависнуть в нашем рейтинге на полдня. Например, мы тестируем уровни шумов в камере, минимальную дистанцию для фотосъемки, скорость передачи данных в разных сетях… Короче, изучайте и возвращайтесь. И еще пара важных фактов о наших рейтингах. У нас они не только по смартфонам, но и по другой технике. Зайдите оценить ваш девайс прежде, чем будете покупать.

Рейтинги ОБНОВЛЯЕМЫЕ! То есть в любой момент может выйти новая модель, которая сместил лидера с первой строчки. Так что заходите почаще — в мире гаджетов всё очень быстро меняется. Все обновляемые рейтинги CHIP ищите тут.

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