Какими будут смартфоны будущего: самоочищающийся корпус

Смартфон — это предмет потребления, который должен выдержать удары, падения и всевозможные погодные условия. По этой причине защитные чехлы пользуются большой популярностью, но из-за них смартфон теряет изящность. Было бы лучше, если бы корпус смартфона сам защищал нежную начинку от погодных явлений. Для этого нужен материал, отталкивающий дождь и грязь. На данный момент уже известно, что в Технологическом институте Карлсруэ Германия ) ученые разработали материал для водоотталкивающего покрытия, который к тому же прозрачен и износостоек. Вода и масло с материала, получившего название «флюоропор» (Fluoropor), просто стекают каплями.

По словам руководителя группы доктора Бастиана Раппа, флюоропор запросто может быть использован в изготовлении задних панелей корпусов смартфонов: «В настоящее время мы ведем переговоры с производителями мобильных телефонов».

Уже рассматривается вариант использования для передней части смартфонов: «В таком случае материал нужно нанести очень тонким слоем, чтобы не навредить чувствительности экрана, — продолжает Рапп. — Мы уже изучаем прочность тонкослойных покрытий в условиях ежедневного использования».

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