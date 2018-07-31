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Наследник MacBook Air получит намного более мощные процессоры
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Наследник MacBook Air получит намного более мощные процессоры 

Ferra.ru 31 июля 2018
Компания Apple выпустит в 2018 году наследника MacBook Air, значительно переработав его начинку. Об этом сообщило тайваньское издание Economic Daily News.
Ноутбук получит 13-дюймовый Retina-дисплей и стартовая цена будет ниже тысячи долларов. Пока неясно, выйдет ли он в линейке MacBook или MacBook Air, но в любом случае это будет более простое и дешёвое устройство по сравнению с серией MacBook Pro.
При этом новый ноутбук будет базироваться на восьмом поколении процессоров Intel Core с архитектурой Kaby Lake Refresh, которые вышли о второй половине 2017 года. Компания приняла решение использовать 14-нанометровые Kaby Lake Refresh из-за регулярных задержек с переходом Intel на 10-нанометровые чипы Cannon Lake. Согласно последним данным, Cannon Lake не стоит ожидать ранее конца 2019 года.
Последнее обновление MacBook Air произошло с переходом на процессоры Intel Core i5 и Core i7 пятого поколения, выпущенные в 2015 году. Таким образом, прирост в производительности должен оказаться существенным. По сравнению с 12-дюймовым MacBook, новый ноутбук тоже окажется производительнее, поскольку использует стандартные, а не сверхэнергоэффективные процессоры.
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