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В коде iOS 12 beta 5 нашли упоминание iPhone X Plus
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В коде iOS 12 beta 5 нашли упоминание iPhone X Plus 

iPhones.ru 31 июля 2018
Фото: iPhones.ru
В коде iOS 12 beta 5 нашли упоминание iPhone X PlusЕсли вы с нетерпением ждете iPhone X с большим дисплеем, iOS 12 beta 5 принесла для вас хорошие новости.
Разработчик Филиппе Эспосито обнаружил в новой прошивке новый режим адаптации экрана при повороте смартфона с вертикального в горизонтальное положение.
При этом разрешение дисплея составляет 1242 х 2688 пикселей. Именно такое соотношение точек пророчат iPhone X Plus с диагональю экрана 6,5 дюймов.
Актуально такое поведение при повороте дисплея для ряда штатных приложений, включая iMessage. Этот режим ранее был доступен исключительно на моделях iPhone с приставкой Plus и iPad.
Видимо в Apple потихоньку готовятся к скорому анонсу большого iPhone X, модели Plus с гигантским 6,5-дюймовым OLED-дисплеем.
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