В коде iOS 12 beta 5 нашли упоминание iPhone X Plus

В коде iOS 12 beta 5 нашли упоминание iPhone X PlusЕсли вы с нетерпением ждете iPhone X с большим дисплеем, iOS 12 beta 5 принесла для вас хорошие новости.

Разработчик Филиппе Эспосито обнаружил в новой прошивке новый режим адаптации экрана при повороте смартфона с вертикального в горизонтальное положение.

При этом разрешение дисплея составляет 1242 х 2688 пикселей. Именно такое соотношение точек пророчат iPhone X Plus с диагональю экрана 6,5 дюймов.

Актуально такое поведение при повороте дисплея для ряда штатных приложений, включая iMessage. Этот режим ранее был доступен исключительно на моделях iPhone с приставкой Plus и iPad.