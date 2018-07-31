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Макеты iPhone 9 и iPhone XI показали на видео
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Макеты iPhone 9 и iPhone XI показали на видео 

iPhones.ru 31 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Макеты iPhone 9 и iPhone XI показали на видеоПока мы рассуждаем, каким будут грядущие флагманы Apple, энтузиасты продолжают клепать их макеты.
Теперь их показали не только на фото, но и на видео. Так что дизайн новинок можно теперь увидеть более наглядно. Судя по ролику, новинки будут выполнены в дизайне iPhone X. На передней панели разместится сканер лица Face ID. Соотвественно, и вырез в экране.
В остальном, все вполне ожидаемо — тонкие рамки, стеклянный корпус, стальные боковые рамки. По слухам, единственным отличием выступит MLCD+ экран в 6,1-дюймовой модели.
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