Макеты iPhone 9 и iPhone XI показали на видео

Макеты iPhone 9 и iPhone XI показали на видеоПока мы рассуждаем, каким будут грядущие флагманы Apple , энтузиасты продолжают клепать их макеты.

Теперь их показали не только на фото, но и на видео. Так что дизайн новинок можно теперь увидеть более наглядно. Судя по ролику, новинки будут выполнены в дизайне iPhone X. На передней панели разместится сканер лица Face ID. Соотвественно, и вырез в экране.

В остальном, все вполне ожидаемо — тонкие рамки, стеклянный корпус, стальные боковые рамки. По слухам, единственным отличием выступит MLCD+ экран в 6,1-дюймовой модели.