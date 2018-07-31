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Первый в мире смартфон с поддержкой 5G — от Lenovo
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Первый в мире смартфон с поддержкой 5G — от Lenovo 

Android Insider 31 июля 2018
Фото: Android Insider
Первым смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения будет смартфон Lenovo. Такое заявление сделал вице-президент компании Чан Чэн на своей странице в социальной сети Weibo. По его словам, будущая новинка получит высокопроизводительный процессор, который еще даже не был анонсирован.
Топ-менеджер отказался раскрывать какие-либо подробности о будущем флагмане за исключением того, что его аппаратную основу составит чипсет Snapdragon 855. Ожидается, что именно он вкупе с обновленным модемом нового поколения сможет обеспечить смартфону работу на скоростях 5G.
Как Lenovo обманула своих фанатов
Это далеко не первая претензия Lenovo на выпуск смартфона из категории «самый первый». Ранее в этом году производитель заявил, что готовится представить первый по-настоящему безрамочный аппарат без выемки с 4 ТБ встроенной памяти и способностью проработать до 45 суток без подзарядки.
На деле обещанная новинка оказалась проходной моделью. Стоит ли говорить, что устройство не получило ничего из того, что обещал производитель. Lenovo перехитрила своих клиентов, заменив 4-терабайтный накопитель на внешнюю Time Machine, а безрамочный дисплей — экраном с «монобровью».
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