Huawei представила огромный флагман Honor с двойным турбо-ускорением

Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Китае свой новый флагманский смартфон Honor Note 10. Смартфон стал первым из обещанной главой Honor линейки «очень пугающих» продуктов и технологий, над его разработкой компания трудилась целых два года.

Honor Note 10 заключён в металлический корпус, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой, сканером отпечатков пальцев на задней панели и двойными динамиками. Он оснащается 6,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением (1080 х 2220 пикселей), поддержкой HDR10 и системой улучшения качества на базе искусственного интеллекта. Основная камера смартфона двойная с модулями на 24 и 16 Мп, фронтальная — на 13 Мп. Есть функции ИИ для распознавания сцен.

Аппаратной основой стал топовый фирменный процессор Kirin 970, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Поддерживаются технологии ускорения процессора и графики CPU Turbo и GPU Turbo, а также двойной режим Double Turbo с отдельной аппаратной кнопкой для его запуска. Кнопка Turbo также используется для спуска затвора камеры.

Отдельно производитель отмечает систему жидкостного охлаждения THE NINE с восемью уровнями теплоотвода. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Смартфон работает под операционной системой Android 8.18.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 177 х 85 х 7,65 мм, а вес — 230 граммов.

Huawei Honor Note 10 предлагается в чёрном и синем цветовых вариантах по цене порядка 409 долларов США за 6+64 ГБ, 468 долларов за 6+128 ГБ и 527 долларов за топовую 8+128 ГБ. Продажи в Китае стартуют 1 августа.