Что может измениться в iPhone за следующие 3 года

Что может измениться в iPhone за следующие 3 годаПод материалами о смартфонах Apple 2018 года, которые представят уже в сентябре, появляется все больше комментариев с негативным содержанием. Вы пишите, что ничего интересного в них не появится, и они будут в том или ином виде повторять iPhone X.

В этом есть доля правды. Но что будет с линейкой самых успешных смартфонов на рынке дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, мы собрали самые интересные данные о технологиях, которые активно развиваются сегодня, и заглянули на пару лет в будущее iPhone.

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Они будут работать дольше

Скачок в производительности iPhone намечен на 2020 год. Именно к этому времени компания TSMC, которая занимается процессорами для смартфонов Apple, планирует закончить работу над чипом A14. Его финальные образцы будут изготовлены по технологии 5 нм, а пилотные в тайваньских лабораториях тестируются уже сегодня.

Несмотря на то, что используемый техпроцесс не определяет производительность процессора, именно он влияет на многие характеристики, которые делают чип более быстрым.

Основной элемент каждого процессора — миллионы транзисторов. Они могут как пропускать, так и блокировать ток, поэтому работают в двух состояниях, которые соответствуют двоичной системе: включенном (1) и выключенном (0).

Если утрировать, техническим процессом называют размер этих самых транзисторов. Чем меньше их величина в нм, тем больше их можно уместить на кристалле чипа. Отсюда и увеличение производительности, но это только одна сторона медали.

Вторая — энергоэффективность. Опять же, техпроцесс не влияет на нее напрямую, но дает веский повод говорить о теоретическом увеличении времени автономной работы.

Актуальные чипы в iPhone (A11) работают на базе 10 нм технического процессора, а в 2018 году TSMC планирует уменьшить размер транзисторов до 7 нм (A12). Дальше — больше.

Отдельного внимания также заслуживает оперативная память, которая влияет как на скорость работы устройства, так и на его общую энергоэффективность. Сегодня используется LPDDR4X, но Samsung уже закончила работу над LPDDR5, которая на 50% быстрее и на 30% более бережно относится к аккумулятору.

Если в будущих iPhone через пару лет будет использоваться именно она, это также как нельзя лучше скажется на скорости и времени их работы.

Их камеры будут делать фантастические снимки

В 2019 году Apple должна выпустить хотя бы один смартфон с тройной основной камерой. Компания давно разделяет устройства не только по размеру, но и по техническому оснащению, поэтому это может быть идейный наследник iPhone XI Plus, который выйдет в этом году.

Зачем нужна тройная камера:

Еще один телевик

Широкий угол

3D и AR Качество снимков

В iPhone 8 Plus и iPhone X, в которых используется двойной модуль, дополнительная камера — именно телевик. С помощью него мы получаем подобие оптического зума x2, а в будущем в теории сможем также переключаться на x3.

Широкоугольный объектив даст возможность снимать в стесненных условиях, в которых в кадр банально попадет больше окружающего пространства.

Третья камера также может использоваться для дополнительного определения глубины пространства по аналогии с датчиками True Depth. Это даст возможность повысить качество портретного режима и работы дополненной реальности, которую в iOS 12 Apple поддерживает с помощью обновленного движка ARKit 2.

Кроме прочего дополнительная камера может банально повышать качество снимков за счет совмещения полученной от нескольких сенсоров информации. Еще в 2015 году Apple приобрела компанию LinX, которая как раз занимается подобными технологиями, и плоды этого сотрудничества мы ждем уже достаточно давно.

Но еще сильнее привлекает внимание интерес Apple к дополнительным оптическим линзам, за счет которых компания планирует повысить качество снимков с iPhone. Теоретически камера будет интеллектуально подстраиваться под объектив, чтобы вы получили максимальный результат.

Возможно, в будущем компания также начнет производить специальные линзы для разных условий съемки, которые в руках энтузиастов потихоньку начнут вытеснять даже зеркальные камеры.

Они научатся моментально передавать данные

В будущем в каждом новом iPhone появится поддержка передачи информации по стандарту WiGig, который работает на скорости 7 Гбит/с или в 10 раз быстрее Wi-Fi 802.11n. При этом задержки минимальны — менее 10 мс для максимально оптимизированных решений.

Эта спецификация была принята еще в 2010 году, и в состав группы, которая работает над стандартом, входят ведущие IT-компании мира, среди которых в том числе AMD, Nokia, Dell, Microsoft Qualcomm , Mediatek, NEC, Broadcom.

WiGig работает на частоте 60 ГГц, технология передачи данных ограничена в пространстве всего парой метров и практически не проходит через стены. Поэтому сегодня она может использоваться только совместно с базовым Wi-Fi.

Тем не менее, WiGig сделает использование iPhone гораздо более быстрым и удобном, и мы сможем особенно сильно заметить это внутри экосистемы Apple, устройства которой также должны получить соответствующие передатчики.

Например, вы сможете быстрее обмениваться информацией без проводов со стоящим рядом Mac — сбрасывать сложные проекты целиком почти без ожидания, а еще технология будет очень кстати в развитии системы видео и звука AirPlay, на которую Apple ставит не в последнюю очередь.

Более того, WiGig ориентирован на использование технологий AR и VR. Это говорит нам о том, что новые iPhone смогут работать с долгожданными очками дополненной реальности Apple, которые станут следующим витком в развитии ARKit.

Их экраны не будут разбиваться при падении

Начнем с того, что в середине июля компания Corning показала стекло Gorilla Glass 6, которое максимально защищает экран смартфона от механических повреждений. Производитель утверждает, что оно в 2 раза лучше других решений противостоит падениям и переживет бросок с высоты больше 1 метра.

У любого защитного стекла есть две основные характеристики: гибкость и твердость. Именно первая отвечает за противостояние падениям и ударам, а вторая защищает его от царапин и других механических повреждений.

Сделать стекло одновременно и безумно гибким, и очень твердым — задача десятилетия, поэтому компания Corning и работает над этой проблемой который год. Все это время ее стекла появляются в iPhone, который начал получать их еще при Джобсе.

В сети давно обсуждается возможность установки в iPhone стекол из искусственного сапфира, который активно использовали еще в Vertu. С одной стороны, такое решение очень хорошо противостоит царапинам. С другой стороны, оно слишком дорогое и достаточно легко разобьется при падении, учитывая толщину iPhone.

По большому счету, сапфир в этом плане можно вообще сравнить с пластиком. Первый в данном случае практически невозможно поцарапать, но легко разбить. А вот второй, наоборот, очень легко привести в нетоварный вид, но за счет огромной гибкости он переживет любые падения.

Чтобы сделать Gorilla Glass и твердым, и гибким, Corning всегда использовала процесс ионного обмена — заменяла калий в стекле натрием. Не ясно, за счет чего 6-е поколение стало еще более надежным, но можно с уверенностью заявить, что оно будет использоваться в следующих iPhone.

Более того, озадачена вопросом прочности и компания Samsung. Она уже анонсировала и сертифицировала через Underwriters Laboratories неразрывную OLED-матрицу, которая легко переживает падение с высоты больше метра.

Скорее всего, ко времени выхода новых iPhone в этом подтянется и компания LG, с которой Apple пытается наладить процесс производства OLED. Будет интересно наблюдать за этим противостоянием.

Они смогут менять размер по вашему желанию

Мы уже достаточно давно получаем информацию о гибких смартфонах, первой запустить которые должна компания Samsung. Скорее всего, она сделает это уже в 2019 году, и таким образом выведет противостояние с iPhone на принципиально новый уровень.

Корейцы явно уверены в своём будущем смартфоне, поэтому дали ему кодовое название Winner — «Победитель». Устройство может получить 7-мидюймовый экран, который можно будет сложить как кошелёк.

Скорее всего, сначала производитель выпустит специализированное решение для геймеров, а потом соберет фидбэк и сделает сгибаемым один из флагманских Galaxy.

Не сильно отстанет в этом вопросе и компания Apple. Она может запустить нечто подобное в 2020 или 2021 году, и об этом в том числе говорят последние патенты компании.

С помощью устройства, которое можно будет сложить вдвое, производитель может решить 2 вопроса: даст возможность удобно переносить iPhone, размер которого увеличится еще сильнее, а также объединит iPhone и iPad в одну универсальную линейку.

Возможно, таким iPhone можно будет пользоваться как в закрытом, так и в открытом состоянии. В первом случае он будет удобным для одной руки, а во втором — для двух.

В отличие от Samsung, Apple обычно берет за основу готовые решения других производителей и доводит до ума опыт их использования. Поэтому больше всего будет интересно наблюдать именно за складывающимся iPhone, если такой все-таки выйдет.

Каждое из описанных направлений, которое вы можете оценить реакциями Эмодзи, сделает будущие iPhone невероятно интересными. Остается надеяться, что Apple воплотит в жизнь хотя бы часть описанных в этом материале нововведений. Н