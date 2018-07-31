5 качественных проекторов для дома на любой бюджет

Мы любим смотреть хорошее кино и сериалы на большом экране. Но брать дорогой телевизор с большой диагональю для просмотра нескольких серий в неделю — это бессмысленная трата денег. Однако есть вариант: проектор. Да, проекторы, показывающие картинку Full HD, недешёвые, но они выдают высокое качество изображения в намного большей диагонали. Да и о качестве изображения говорит тот факт, что в кинотеатрах используется не большая телевизионная панель, а проектор, и, согласись, картинка в кинотеатре намного лучше, чем на мониторе. Сегодня мы хотим рассказать тебе о нескольких проекторах, которые мы нашли в интернет-магазине 2Emarket, занимающемся продажей качественной техники из Китая

1. YG300

Самая простая модель из представленных в статье. Это проектор скорее на пробу, чем для просмотра кино или сериалов. Его разрешение составляет всего 320x240, однако он имеет неплохую для своих габаритов яркость — 400–600 люмен. Расстояние до проекции составляет от 0,8 до 2 метров. Максимальный размер картинки составляет 1,3 на 0,9 метра, что соответствует диагонали 50 дюймов. Кстати, малые габариты проектора позволяют брать его на вечеринки на природе, чтобы устраивать совместный просмотр фильмов или сериалов. Также, благодаря небольшим габаритам и малому весу, проектор станет хорошим подарком для ребёнка. Отметим, что проектор может работать от повербанка. Купить проектор YG300 →

2. Everycom X7 Это уже более интересная модель, имеющая разрешение 800x600. Яркость составляет 1000–2000 люмен, благодаря чему картинка чёткая и яркая даже при включенном свете. Имеется версия со встроенной операционной системой Android. Рекомендованная диагональ в этом проекторе составляет 80 дюймов. На задней и боковой панели располагаются разъёмы ATV и VGA, порты AV, HDMI 2.0 и USB, а также слот для карты памяти формата SD, аудиовыход под наушники и инфракрасный приёмник. Купить проектор Everycom X7 →

3. Everycom X9 Если предыдущая модель имеет диагональ 80 дюймов, то эта может показывать изображение от 50 до 200 дюймов, то есть походит и для дома, и для офиса. Есть модель с Android, которая является аналогом Smart TV. Яркость составляет 3500 люмен, благодаря чему изображение не теряет чёткости и яркости даже при хорошем освещении в помещении. Проектор имеет разрешение 1280x800 и поддерживает видео 1920x1080. Отличительная особенность данной модели — возможность показа изображения в соотношениях сторон 4:3 и 16:9. В проектор встроены два динамика мощностью 2 ватт каждый. Желательный тип установки — стационарный. Купить проектор Everycom X9 →

4. XGIMI Z3 Эта модель более высокотехнологична и построена на базе современной технологии DLP, дающей качественное изображение. Проектор имеет разрешение 1280x800 и поддерживает воспроизведение видео Full HD. Отметим, что эта модель поддерживает 3D-видео. Максимальная диагональ составляет 120 дюймов. Благодаря 1 гигабайту встроенной оперативной памяти и 4 гигабайтам постоянной, обеспечивается быстрая работа без тормозов и артефактов. Яркость составляет 4500 люмен. Кстати, в этой модели объектив имеет антибликовое покрытие, что также хорошо сказывается на качестве изображения. Проектор работает на операционной системе Android 4.4. Купить проектор XGIMI Z3 →

5. XGIMI H1 Самый мощный из представленных в статье проекторов. Это уже более профессиональная техника, которая может использоваться для демонстрации видео даже в больших офисных помещениях. Благодаря мощному четырёхъядерному процессору с тактовой частотой 1,75 ГГц, 3 гигабайтам оперативной памяти и 16 гигабайтам постоянной, обеспечивается плавное воспроизведение без зависания даже при демонстрации изображения Full HD. Этот проектор может воспроизводить видео в разрешении 4K при частоте кадров 60 Гц, а размер изображения равен 150 дюймам. При разрешении видео 1920x1080 проектор может воспроизводить видео при частоте кадров до 120 Гц. Также проектор может воспроизводить 3D-видео. Проектор имеет яркость 900 ANSI-люмен. Кстати, эта модель оснащена акустикой HARMAN KARDON, выдающей качественный звук. Проектор работает на Android 5.1.1. Купить проектор XGIMI H1 →

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