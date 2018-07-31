Coolpad выпустила смартфон Cool Play 7

Эта модель стала преемником Cool Play 6, получила более совершенный дизайн, но менее мощный процессор.

Cool Play 7 имеет 5,85-дюймовый дисплей с разрешением HD, соотношением сторон 19:9, а также тонкими рамками снизу и «монобровью» сверху. Задняя часть сделана из металла и закрыта олеофобным покрытием. Рамка — из цинкового сплава.

Что касается начинки, то смартфон работает теперь на чипе MediaTek MT6750 с 8 ядрами и частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти — 4 гигабайта, встроенного накопителя — 64 гигабайта. Память можно расширить.

Сзади стоит двойная камера с датчиками по 13 мегапикселей, которая может делать неплохие портретные снимки и видео в слоу-мо. Ниже — сканер отпечатков пальцев. Спереди на «моноброви» — 8-мегапиксельная фронталка. Поддерживается Face Unlock.

Coolpad также внедрила искусственный интеллект и помощника. С помощью голосовых команд можно запускать приложения, делать звонки, устанавливать напоминания и так далее.

Остальные характеристики Cool Play 7 включают аккумулятор на 2800 мАч, micro USB, Bluetooth, Wi-Fi, FM radio и 3,5-мм разъем для подключения наушников. Аппарат будет продаваться в белом, черном и синем цвете. Стоимость пока не сообщается.