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Coolpad выпустила смартфон Cool Play 7
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Coolpad выпустила смартфон Cool Play 7 

Карельские вести 31 июля 2018
Фото: Карельские вести
Эта модель стала преемником Cool Play 6, получила более совершенный дизайн, но менее мощный процессор.
Cool Play 7 имеет 5,85-дюймовый дисплей с разрешением HD, соотношением сторон 19:9, а также тонкими рамками снизу и «монобровью» сверху. Задняя часть сделана из металла и закрыта олеофобным покрытием. Рамка — из цинкового сплава.
Что касается начинки, то смартфон работает теперь на чипе MediaTek MT6750 с 8 ядрами и частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти — 4 гигабайта, встроенного накопителя — 64 гигабайта. Память можно расширить.
Сзади стоит двойная камера с датчиками по 13 мегапикселей, которая может делать неплохие портретные снимки и видео в слоу-мо. Ниже — сканер отпечатков пальцев. Спереди на «моноброви» — 8-мегапиксельная фронталка. Поддерживается Face Unlock.
Coolpad также внедрила искусственный интеллект и помощника. С помощью голосовых команд можно запускать приложения, делать звонки, устанавливать напоминания и так далее.
Остальные характеристики Cool Play 7 включают аккумулятор на 2800 мАч, micro USB, Bluetooth, Wi-Fi, FM radio и 3,5-мм разъем для подключения наушников. Аппарат будет продаваться в белом, черном и синем цвете. Стоимость пока не сообщается.
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