Panasonic представила серию ударопрочных гаджетов Toughbook

Компания Panasonic представила обновленную линейку ударопрочных устройств Toughbook: речь идет о смартфоне Toughbook N1, сотовом T1 и планшете L1. Известно, что N1 обойдется пользователям в $1800. При этом, его вес при учете усиленного аккумулятора составляет около 370 гр.

N1 позиционируется производителем как высокозащищенное мобильное устройство. Аппарат заключен в корпус, отвечающий военному стандарту MIL-STD 810G и IP66 с IP68. Гаджет можно использовать под водой на глубине до полутора метров на протяжении 30 минут. Ему также под силу выстоять после падения с двухметровой высоты. В плане оснащения, устройство может предложить 4,7-дюймовый HD-дисплей (1280х720 точек), процессор Snapdragon 660, дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб накопителя, а также камеры на 8 Мп и 5 Мп, стереодинамики и сканер штрих-кодов. Питается модель от аккумулятора емкостью 3,2 тыс. мА/ч.

T1, в свою очередь, справляется с падением с высоты в 1,05 метра. Гаджет получил 5-дюймовый экран и защиту по военному стандарту MIL-STD-810G. Устройству не страшны высокие и низкие температуры, пыль, песок и град. При толщине в 13,1 мм модель весит 230 граммов. Наконец, планшет L1 являет собой стойкий к ударам аппарат, поддерживающий стандарты ML-STD810G и IP65/IP67. Модель наделена 7-дюймовым HD-дисплеем (1280х720 пикселей), способным распознавать касания в перчатках, камерой на 8 Мп, процессором Snapdragon 210, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти.