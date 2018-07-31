Тест сетевого накопителя QNAP TS-253B-4G: топовый продукт по высокой цене

TS-253B от компании QNAP имеет утонченный и стильный внешний вид. OLED-панель и две емкостные сенсорные кнопки управления обещают новизну. TS-253B предлагает гораздо больше интерфейсов, чем большинство конкурентных моделей, а также обширный ассортимент функций и первоклассную производительность. Итоги теста Сетевой жесткий диск QNAP TS-253B-4G в настоящее время находится на самой первой строке нашего рейтинга. В процессе тестовых испытаний данному устройству удалось установить новые рекорды в таких зачетных дисциплинах, как оснащение и функциональность. Также он почти установил рекорд в категории производительности. TS-253B-4G ориентирован прежде всего на продвинутых пользователей и профессионалов, которые могут и хотят извлекать пользу из огромного количества функциональных возможностей устройства. Но это оказывает заметное влияние на стоимость, так как за QNAP TS-253B-4G придется выложить на кассе приблизительно 36-37 тысяч рублей. Преимущества хорошая производительность большое количество функций богатое оснащение Недостатки высокий уровень энергопотребления нет предустановленного жесткого диска Результаты тестирования QNAP TS-253B-4G Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 1 из 40 Соотношение цена/качество: 55 Оснащение (20%): 100 Функциональность (45%): 100 Энергопотребление (15%): 71.2 Производительность (20%): 98.3 Результаты тестирования Поставьте оценку — 95% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Первоклассное качество, эксклюзивное оснащение

На передней стороне устройства находятся быстрый USB-разъем Type-C, порт USB 3.0, а также слот для карт памяти стандарта SD. Разнообразие интерфейсов упрощает передачу файлов и предоставление доступа к ним, причем даже в условиях отсутствия сетевого соединения. На задней стороне корпуса располагаются дополнительные порты USB 3.0 и HDMI-разъемы, а также аудиовходы и выходы. Таким образом, по оснащению этот сетевой жесткий диск является лучшим среди простестированных. Обширная функциональность, солидная производительность

TS-253B имеет еще и PCIe-интерфейс, что гарантирует быструю работу в различных сценариях эксплуатации сетевого накопителя. Например, если вы установите совместимый адаптер Wi-Fi, то сможете использовать устройство в качестве беспроводной точки доступа к сети. Еще одной альтернативой может стать установка USB-Gbps-карты, чтобы ускорить модель до стандарта USB 3.1.

Благодаря четырехъядерному процессору от Intel , работающему на тактовой частоте 1,5 ГГц (разгоняется до 2,3 ГГц), двум гигабитным LAN-портам и SATA 6 Гбайт/c, устройство предлагает серьезный потенциал для достижения высоких скоростей. В частности, скорость передачи данных при чтении и записи теоретически может доходить до 225 Мбайт/с. При этом TS-253B оснащен 4 Гбайт оперативной памяти, хотя некоторые более доступные по цене модели от QNAP предлагают уже и по 8 Гбайт — например, TS-253A-8G и TS-251+-8G.

TS-253B поддерживает большое количество мультимедийных функций, среди которых воспроизведение видео в разрешении 4К, а также преобразование видео и аудио в режиме реального времени. Чтобы устройство работало, потребуется удовлетворить аппетиты в плане энергопотребления: 25,4 Вт в нормальном режиме — это, конечно, одно из самых плохих значений во всем нашем рейтинге.

Лучшие сетевые накопители по соотношению цены и качества

37 тысяч рублей для вас — слишком много? Предлагаем вашему вниманию рейтинг сетевых накопителей с двумя HDD, отсортированный по соотношению цены и качества. Сетевые накопители с двумя HDD. Все результаты тестов 1. Western Digital My Cloud EX2 Ultra Общая оценка: 75 Соотношение цена/качество: 100 2. Buffalo LinkStation 520 Общая оценка: 65.4 Соотношение цена/качество: 94 3. Synology DS216se Общая оценка: 80.9 Соотношение цена/качество: 89 4. Asustor AS1002T Общая оценка: 83.9 Соотношение цена/качество: 87 5. QNAP TS-228 Общая оценка: 83.1 Соотношение цена/качество: 86 Сетевые накопители с двумя HDD. Все результаты тестов Альтернатива

Western Digital My Cloud EX2 Ultra 4TB (WDBVBZ0040JCH-EESN) Для тех, кому QNAP TS-253B-4G слишком дорог, подойдет Western Digital My Cloud EX2 Ultra 4TB, который стоит около 20 тысяч рублей. Он выпускается с интегрированным жестким диском емкостью 4 ТБ, поэтому не потребует никаких дополнительных расходов. Уровень потребления энергии — 14,5 Вт в обычном режиме работы и 11,1 Вт в режиме ожидания, что существенно ниже. При этом скорость передачи данных при чтении близка к показателям QNAP TS-253B-4G и составляет 107,8 Мбайт/с. А скорость передачи данных при записи, составляющая 104,9 Мбайт/с, даже превосходит возможности QNAP TS-253B-4G.

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Тест сетевого накопителя QNAP TS-251A-4G: мощный универсал Характеристики и результаты тестирования QNAP TS-253B-4G Соотношение цена/качество 55 Прошивка при тестировании 4.3.3.0404 Процессор Intel Celeron J3455 2.3 GHz Quad Core Оперативная память 4096 Мб DDR3L Скорость чтения данных 110,8 Мбайт/с Скорость записи данных 98,0 Мбайт/с Управление питанием да Потребляемая мощность (в покое) 19,9 Вт Потребляемая мощность (в рабочем режиме) 25,4 Вт LAN 2 разъема WLAN — USB 2.0 для внешних устройств — USB 3.0 для внешних устройств 6 разъема eSATA — FTP-сервер да HDMI да Веб-сервер (HTTP) да Облачное резервное копирования да Габариты 105 x 168 x 226 мм Результаты тестирования QNAP TS-253B-4G Фото: компании-производители