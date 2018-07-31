Какими будут смартфоны будущего: еще умнее?

Последнее время флагманские смартфоны развиваются с явным акцентом на камеру. И ведь правда, сейчас люди фотографируют на каждом шагу. Но сосредоточенность на этой части устройства в ближайшее время ослабнет: на передний план выходят другие компоненты: процессор, дисплей, аккумулятор и средства связи.

Смартфон станет еще быстрее В Сеть утекла презентация SoftBank, японской корпорации, инвестора производителя микросхем Qualcomm. На одном из слайдов упоминается процессор Snapdragon 855 класса High end, созданного на техпроцессе 7 нм, выход которого намечается в ближайшем будущем.

Переход с 10-нанометровой на 7-нанометровую технологию должен увеличить производительность примерно на 20%. Благодаря такому росту становится возможным использовать дополнительные вычислительные ядра, например, специальные микросхемы, которые будут отвечать за работу алгоритмов нейронных сетей непосредственно на смартфоне вместо их использования в облаке при подключении к Интернету. Более того, их может быть сразу несколько: например, чтобы голосовой ассистент немедленно реагировал на действия пользователя после анализа речи и мимики.

Искусственный интеллект в руках В новую версию Android 8.1 для разработчиков Google по умолчанию добавила нейросетевой API (Neural Networks API, NNAPI) — системный интерфейс, объединяющий приложения, фреймворк машинного обучения и аппаратные компоненты.

Разработчики приложений могут использовать на смартфоне нейросеть, построенную и обученную на основе популярных фреймворков Google TensorFlow или Facebook Caffe. С другой стороны, NNAPI предоставляет интерфейсы для разного аппаратного обеспечения, так что алгоритмы нейросетей могут работать на разных компонентах, которые могут быть или частью однокристальной системы, или отдельными чипами, разработанными для выполнения операций, связанных с ИИ.

Первую такую микросхему Huawei выпустила еще год назад. Нейронный процессорный модуль (Neural Processing Unit) в настоящее время в зависимости от распознанного объекта улучшает снимки, которые делаются камерой смартфона. Пока что нейросеть различает только несколько категорий, например, цветы или еду. Что нас ждет в будущем, показывает ARM — компания, стандартам которой, начиная от проектирования SoC до набора команд, следует вся отрасль производства микросхем для мобильных устройств. ARM запустила проект Trillium, в рамках которого предусмотрена разработка процессора для опознавания объектов и нейронного процессора — для выполнения задач ИИ — и их непосредственная интеграция в однокристальную систему.

Целью такого решения ­является наращивание вычислительных ресурсов, чтобы категорий объектов, которые эти специальные компоненты могли бы распознавать, было не несколько, а большое количество. Кроме того, они должны с помощью камеры определять положение тела и настроение владельца смартфона. Более того, ИИ будет в состоянии лучше интерпретировать получаемые с датчиков смартфона данные, чтобы, например, вовремя оповещать о перегреве аккумулятора.

Крошечные светодиоды в ярком дисплее Как будет воспринят смартфон покупателями и скептиками, зависит не только от внутренней начинки, но и от дисплея. Поэтому на многих флагманах производители используют дорогую технологию OLED (AMOLED). Но чтобы добиться изумительных цветов, приходится идти на некоторые уступки. Органический материал, излучающий свет, недолговечен и подвержен проблеме выгорания по контурам.

В качестве альтернативы предлагаются панели MicroLED, в которых световой сигнал производится в крошечных светодиодах. Поскольку в матрице используется неорганический материал, такие панели долговечны и не выгорают. Создаваемый ими уровень черного великолепен, цветовое впечатление и контрастность в некотором отношении даже превосходят OLED.

Но технология MicroLED еще не готова к выходу на рынок. Микросветодиоды формируются на кремниевой пластине, ­вырезаются и переносятся на подложку будущего дисплея. Такой метод неэффективен для массового производства. Однако надежды не нужно терять: компании Plessey Semiconductor удалось вырастить микросветодиоды прямо на подложке. Компания Plessey, собирающаяся запустить в этом году серийное производство, разработала лицензионную программу, чтобы более крупные производители дисплеев могли использовать эту технологию.

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Главные тенденции 2018 года в PC-технологиях Фото: Artem/Fotolia.com; Sedas /wikimedia.org, pixabay.com