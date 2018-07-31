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iOS 12 beta 5 подтвердила, что с HomePod можно будет звонить
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iOS 12 beta 5 подтвердила, что с HomePod можно будет звонить 

iPhones.ru 31 июля 2018
Фото: iPhones.ru
iOS 12 beta 5 подтвердила, что с HomePod можно будет звонитьСейчас, если вы хотите использовать HomePod для совершения телефонного звонка, вам нужно набрать или ответить на звонок на iPhone. И только потом выбрать HomePod в качестве устройства вывода звука.
По всей видимости, в iOS 12 всё изменится. Пользовательский интерфейс настройки запросов для HomePod теперь включает четвертый значок для приложения «Телефон» (иконка пуста на скриншоте, потому что это приложение недоступно в симуляторе). На этом же скриншоте указано, что вы можете совершать телефонные вызовы.
Жалко, что прошивки для HomePod нельзя протестировать заранее, как с теми же бетами iOS 12, watchOS 5 и так далее. Так что придется подождать до официального релиза.
Лично я ждал, когда Apple добавит эту функцию в HomePod. Это гораздо удобнее, чем бегать по квартире за смартфоном.
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